Dělal vše pro to, aby si vynutil zápas s českým bijcem Jiřím Procházkou. Jenomže to se mu nepovedlo. Řeč je o rakouskému zápasníku Aleksandaru Rakićovi, který se tak musel „spokojit" s duelem proti Janu Blachowiczovi. Bývalý šampion ovšem ohlásil v přípravě zranění a ze vzájemného souboje alespoň prozatím sešlo.

A právě z tohoto důvodu se spekuluje, že by Rakić s Blachowcizem mohli plnit roli náhradníků v titulové bitvě polotěžké váhy. Tím by se zároveň vyjasnila i otázka náhradního termínu. Prvně jmenovaný proto v této souvislosti nabídl svůj pohled na souboj generací mezi Procházkou a Teixeirou.

„Je těžko říct, jak to dopadne. Vidím to hodně vyrovnaně, nedokážu říct jméno vítěze. Je to opravdu 50 na 50. Přijde, mi, že si Teixeira až ve svých dvaačtyřiceti letech sáhl na vrchol formy. V poslední době se mu v každém zápase dařilo a nedělal chyby. I když se vám ho povede dobře trefit, on se vždy postaví. Pak je schopen vás stáhnout na zem, kde vás ukončí," popsal Rakić silné stránky brazilského šampiona.