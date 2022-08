Jednání, která ještě několik týdnů budou pokračovat. Jiří Procházka se sice s vysokou pravděpodobností podruhé během několika měsíců utká s Brazilcem Gloverem Teixeirou, vše ale musí být oficiálně stvrzeno ze strany UFC. Nejprestižnější bojová organizace proto aktuálně vede debaty se všemi stranami o tom, kde a kdy se repríza krvavého souboje uskuteční. Tým kolem českého šampiona se vzájemný střet snaží tlačit na 10. prosinec, druhé straně se pro změnu hodí lednový turnaj v Brazílii. „Brazílie není úplně vhodný termín a místo, kde bychom chtěli obhajovat," vysvětluje trenér Karaivanov v rozhovoru pro Sport.cz

V jaké fázi je vyjednávání s UFC?

Teď je období trpělivosti. Musíme být trpěliví a chtít to dotáhnout do konce podle našich představ. Nechci nad tím ale moc spekulovat, je tu víc variant. My ale máme zvolenou tu jednu, myslím čas a místo, a čekáme na nějaký konečný výsledek. Konkrétní datum nebo konkrétní nabídku.

Takže teď budete čekat, až se vám ozvou?

Ano, čas od času se sám připomenu. Když už ale vydají nějaké rozhodnutí, tak nám napíšou nebo se ozvou a budeme o tom dál jednat.

Jak dlouho by jednání ještě mohla trvat?

Myslím si, že to ještě v září potrvá a budeme čekat. Obě strany se budou snažit přesvědčovat, aby UFC šla jejich cestou. Budeme muset najít společný kompromis a řešení.

A bude adekvátní čas na přípravu?

Bude. Obecně začneme trénovat už teď, na 99 % to totiž bude Teixeira. Soupeře tedy máme, můžeme se začít připravovat kondičně i specificky. Jiří stejně teď nemůže postoj, jednalo by se tedy o wrestling, silovku a kondici. Postoj by se postupně přidal později, to potom stačí chvíle na probuzení a doladění. Prosinec je pro nás v pohodě.

Pomohlo vyjednávání i to, že Jiří i Glover si přes sociální sítě v podstatě domluvili termín a místo zápasu?

Je dobře, že to proběhlo, že s tím Glover alespoň přes sociální sítě souhlasí. Odpadla taková ta starost přesvědčovat soupeře o tom, proč si to dát v prosinci v Las Vegas. Ta druhá starost ale je, aby s tím souhlasila i UFC. Oni totiž mají v plánu na prosinec návrat Jona Jonese, což už se profláklo. Nechtějí úplně dávat náš zápas jako co-main (hlavní předzápas) event. Je to taková patová situace, i proto nyní čekáme na rozhodnutí ohledně toho, jak to vypadá s Jonem Jonesem. Jestli se posuneme v debatách o Las Vegas dál, případně jestli budeme posunuti v termínovém kalendáři nebo odsouhlaseni jako co-main event. Kostky jsou každopádně vrženy a my čekáme.

Vám by to vadilo, kdybyste měli být hlavní předzápas turnaje UFC 282?

Určitě ne. My nehrajeme na to, jestli jsme hlavní zápas nebo ten před tím. Pro nás je rozhodující obhajoba titulu, než být main event.

Mimo prosinec podle všeho připadá v úvahu turnaj 21. ledna v Brazílii. Jak se na to tváříte?

Brazílie není úplně vhodný termín a místo, kde bychom chtěli obhajovat.

Navíc by to byla výhoda domácího prostředí pro Glovera, který by případně před vlastními fanoušky ukončil kariéru.

Ono to souvisí i s tím, že by příprava vrcholila během vánočních svátků. Navíc krátce po Silvestru, na začátku roku, bych měl být s reprezentací thajského boxu v Singapuru. Nemohl bych se úplně věnovat závěru přípravy. Už jenom z tohohle pohledu nám to nevyhovuje, 10. prosinec je pro nás ideální.

Během letošního roku jiný termín ani nepřipadá v úvahu.

Na listopad jsou dané zápasy a titulové zápasy, kalendář je plný. Pro nás je to dobré i vzhledem k Jiřího ruce. Prosinec je nejdřívější termín, kdy víme, že budeme připraveni. Navíc to bude v Las Vegas, což je neutrální místo, kde by to pro nás nebyla jáma lvová.

Jak na tom aktuálně je Jiřího ruka?

Bouchnout s tím extra nemůže, musí si na to dát pozor. Postojové tréninky začnou až někdy koncem září.

Plánujete nějaký zahraniční kemp, jako tomu bylo před prvním zápasem?

Plánujeme, máme to zhruba ujasněné a pokud by byl zápas směřován do Las Vegas, tak jsme předběžně domluveni na tom, že bychom opět zamířili za Henrym Cejudem do Phoenixu. Je tam podobné klima, časové pásmo a navíc to tam už známe. Víme, co si tam můžeme dovolit a co ne.

Phoenix se vám tedy osvědčil?

Jednoznačně. Navázali jsme kontakt a zjistili jsme, co vše je pro nás připravené. Hlavně ale jde o časový posun a prostředí.

Když se vrátím zpět k vyjednávání, je reálné, že by se titulové šance mohl chopit i Jan Blachowicz?

Nechci říkat, do jaké míry je to reálné, ale jak to mám nyní vypozorované, tak my ani UFC s tím nepočítáme. Musely by to být opravdu velké změny, v tuhle chvíli to ale není na pořadu dne. Tahle možnost ani nepřišla, je jasně daná odveta s Gloverem, u které řešíme čas a místo.

Glover by ale asi žádné další čekání neskousl.

Myslím si, že UFC hodně přihlíží tomu, že Glover je legenda a brzo by mohl skončit kariéru. Odveta s Jiřím jim proto dává velký smysl. Navíc nevím, zda by Glover vydržel tak dlouho čekat a my si mezitím dali zápas Blachowiczem nebo Ankalajevem. Teixeira bude chtít tu odvetu co nejrychleji, i vzhledem k předpokládanému konci kariéry.

Blachowicz by si tedy mohl dát zápas s Ankalajevem o pozici dalšího titulového vyzyvatele.

Dává to smysl. Ve hře je tu i Rakič, který podle posledních fotografií začíná už chodit a tráví čas s rodinou v Srbsku. Rozhodně je to další člen polotěžké váhy, který si bude chtít titulovou šanci vydupat. Otázkou ale je, zda v polotěžké váze zůstane, nebo se pohne jinam.

Kdo je z trojice Blachowicz – Ankalajev – Rakič pro Jiřího největším nebezpečím?

Každý je typově jiný, na každého bychom se museli připravovat jinak. Oni nejsou jen tak náhodou na špici polotěžké divize, není to tak, že by byli výrazně horší.

Je podle vás v případě úspěšné obhajoby reálné, že by se povedlo fanouškům zopakovat přivítání jako v Brně, kam jste dovezli pás šampiona polotěžké váhy?