Těžko by se na domácí scéně hledal talentovanější zápasník, než kterým je ranař Leo Brichta. Rodák z Prahy se navíc jako jeden z prvních bijců postaral o poprask v podobě přesunu do nově vzniklé konkurenční organizace RFA. Pro Brichtu to je nejen šance, jak vybojovat titul, ale také si pořádně vydělat.

Autor deseti vítězství se chystá na další kořist. Brichta se tentokráte na turnaji RFA 3 představí v souboji s Vítězslavem Rajnochem, atypicky se bude jednat o zápas pod pravidly real fightu. „Nebudu muset hubnout ani ho*no, váhu už mám vlastně hotovou. Je to moje přirozená váha, takže jestli budu muset udělat kilo ve vaně, tak to jako shazování neberu," vysvětlil Brichta v pořadu Podle plánu.

Právě druhý zápas pod taktovkou organizace RFA je tím hlavní, na co se zápasník s přezdívkou Bomby soustřeďuje. „Všechno jde podle plánů, a že by to byl nějaký extrém, to se úplně říct nedá. Trénuji ale opravdu hodně tvrdě," líčí Brichta. „Nedokážu být líný, nemůžu spát, když vím, že ještě musím zmlátit hodně lidí," překvapil odpovědí bojovník pražského PriMMAt Gymu.

Promotér RFA Boris Marhanský o turnaji v Ostravě Máme bývalého UFC zápasníka Gorana Reljiče, který porazil nejlepšího slovenského bojovníka ve váze do 93 kilogramů Attilu Végha. V té době šli o titul šampiona v polské organizaci KSW. Postaví se mu Vojtěch Garba, což je domácí supertalent. Na to, co všechno dosáhl, tak má kolem sebe malou mediální pozornost. Čeká nás i derby mezi Prahou a Ostravou. Leo Brichta si to rozdá Vítězslavem Rajnochem, což bude také hodně kvalitní zápas. Diváci se na něj hodně těší. Je tam opravdu hodně kvalitních zápasů. A jelikož je to náš třetí turnaj, tak se pomalu začínají řešit i titulové zápasy. Proto věřím, že brzo oznámíme i konkrétní galavečery, na kterých se budou rozdávat tituly.

Spolupráci s jedním z nejtalentovanějších domácích zápasníků si pochvaluje také trenér Pavel Bechtold. „Leo se dostal do fáze, kdy ten sport bere profesionálně a ví, že se v MMA díky RFA uživí. O to víc teď trénuje, má motivaci a vidinu. Charakterově je to jeden z nejlepších kluků u nás," ví Bechtold, který přesto musel řešit menší neshody. „Jednou jsem ho chytil a řekl mu, že takhle teda ne. Poprvé v životě, co Leo Brichta poslal zprávu a omluvil se," dodal uznávaný trenér.

Do Ostravy přijede i bývalý šampion KSW

Organizace RFA si slibuje mnohé i od velezkušeného Gorana Reljiče, který patří k nejzkušenějším bijcům v jejich řadách. Osmatřicetiletý Chorvat dostane příležitost v hlavním zápase večera, v kleci mu bude společnost dělat domácí talent Vojtěch Garba. „Je to typ člověka, co nemá co ztratit. Je velmi mladý, statečný, typ co v kleci klidně zemře. Nikdy nemůžeš takového soupeře podcenit, je potřeba ho brát ještě vážněji," ví Reljič.

Rodák z chorvatského Zadaru má za sebou úspěšnou kariéru. Více než dva roky bojoval v slavné UFC, kde dokázal jednou uspět. Aby toho nebylo málo, tak vybojoval titul v polotěžké váze největší polské organizace KSW. „Myslím, že bojovat v UFC byl slušný úspěch, možná i šampion KSW. Nikdy se ale nemůžeš zastavit a říct: toto je můj limit, teď už můžu odpočívat. Nikdy se nedívám na své minulé úspěchy, ale vždy se dívám na nadcházející výzvy a vždy vidím následující zápas jako další velkou věc," konstatuje.

Nutno připomenout, že v bitvě o pás KSW se mu postavil slovenský velikán Attila Végh, který se před soupeřem nakonec musel sklonit. „Zápas s Attilou bych popsal tak, že nejsem vůbec spokojený se svým výkonem. Vítězství na split decision není nic pro mě, není to způsob, jak chci vítězit," prozradil.