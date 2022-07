Po dvou slovenských turnajích je tu první akce na českém území. Organizace RFA se 23. července představí v Ostravě, kde svůj um bude chtít předvést celá řada ostřílených zápasníků. Diváci se budou moci těšit jak na bývalého zápasníka UFC Gorana Reljiče nebo například také na obávaného ranaře Lea Brichtu. Nový hráč na česko-slovenské scéně však musí řešit i několik nepříjemností. Jednu z nich představuje galavečer konkurenčního OKTAGONu MMA, který se ve stejný termín uskuteční na pražské Štvanici. Promotér RFA se v rozhovoru pro Sport.cz vyjádřil k vzájemnému překrývání termínů, ale například také o tom, proč by si diváci měli vybrat zrovna jejich turnaj. Chybět nemohl ani pohled do budoucna a chystané spolupráce s ostatními organizacemi.

Jak se na první turnaj v Česku těšíte?

Je to pro nás velká výzva, i proto jsme si jako první turnaj v Česku vybrali Ostravu, protože je takovým hlavním městem bojových sportů. Pochází odtud hodně kvalitních zápasníků. I na naší kartě máme pět nebo šest bojovníků z Ostravy, takže se na to hodně těšíme. V Ostravě jsem navíc já sám organizoval eventy jiného typu, město tedy velmi dobře znám a vím, že je tam hodně fanoušků, kteří se rádi baví. Budeme se snažit připravit výbornou show a vynikající zápasy. Věříme, že náš první český turnaj dopadne na jedničku.

Byly nějaké nepříjemnosti v organizaci turnaje? Například zranění zápasníků a podobně.

Bohužel se nám zranil Michal Mokrý, který měl mít zápas s Michalem Hořejším. Naštěstí jsme ho dokázali nahradit. Menší problém byl u Brazilce Joiltona Luterbacha, který je v žebříčku kolem osmdesátého místa. Sháněli jsme mu soupeře, ale dost z nich, které jsme se již chystali potvrdit, nám to zrušilo. Nakonec se nám povedlo vybrat kvalitního postojáře, společně půjdou pod pravidly real fightu. S Luterbachem navíc počítáme i na další turnaj, který zřejmě bude v Budapešti. Utká se s hodně kvalitním Ukrajincem, který je rovněž vysoce postavený ve světovém žebříčku. Žádné další zranění zatím nehlásíme, musím to zaklepat. Teď ale jak se blíží turnaj, tak ty problémy přicházejí nejčastěji. Jsme na to připraveni, máme na kartě hodně zápasů, a kdyby náhodou nějaký z nich vypadl, tak i tak máme dostatečný počet. Máme připravené náhradníky, kteří budou chtít šanci využít.

Říkal jste, že budete mít turnaj v Budapešti. Kdy ho plánujete?

Zatím to nechceme oznamovat, necháváme si alespoň prozatím termín pro nás. Ohlásíme to na turnaji 23. července v Ostravě.

V čem bude turnaj v Ostravě jiný?

Nechci říct, že bude třeba kvalitnější, ale máme fakt kvalitní kartu. Máme bývalého UFC zápasníka Gorana Reljiče, který porazil nejlepšího slovenského bojovníka ve váze do 93 kilogramů Attilu Végha. V té době šli o titul šampiona v polské organizaci KSW. Postaví se mu Vojtěch Garba, což je domácí supertalent. Na to, co všechno dosáhl, tak má kolem sebe malou mediální pozornost. Čeká nás i derby mezi Prahou a Ostravou. Leo Brichta si to rozdá Vítězslavem Rajnochem, což bude také hodně kvalitní zápas. Diváci se na něj hodně těší. Nebo třeba David Hošek, který se v případě vítězství přiblíží k titulovému boji. Je tam opravdu hodně kvalitních zápasů. A jelikož je to náš třetí turnaj, tak se pomalu začínají řešit i titulové zápasy. Proto věřím, že brzo oznámíme i konkrétní galavečery, na kterých se budou rozdávat tituly.

Do turnaje půjdete i s novým moderátorem. Co stálo za změnou?

Nebylo to jenom o kritice fanoušků. Byli jsme domluveni na první dva turnaje, které už proběhly. Společně jsme zhodnotili, že je lepší udělat změnu. Petr Vágner má navíc během léta i další pracovní povinnosti, takže bychom se neshodli na termínech. I proto jsme nehledali další spolupráci. Myslím si, že představy z obou stran byly trochu jiné. Začali jsme hledat někoho, kdo by to přebral.

Volba nakonec padla na zkušeného Jakuba Kotka.

Měli jsme hodně kamerových zkoušek, pohovorů a Jakub z toho vyšel nejlépe. Má vynikající přehled v bojových sportech. Sám je sleduje, trénuje, má velké zkušenosti. Tím, že jsme ho angažovali, tak si myslím, že naše organizace dostane i velmi kvalitního a oblíbeného moderátora. Věřím tomu, že všechno budeme fungovat.

Jak jste na tom aktuálně s obsazeností kapacity na turnaj v Ostravě?

Vyprodáno ještě nemáme, lístky jsou stále dostupné. V posledních dnech to ale začíná nabírat na obrátkách a věřím, že bude vynikající atmosféra. Hodně lístků si vzali také bojovníci. Například polský zápasník si vzal hned 50 lístků pro svůj fanklub. Dále i domácí ostravští bojovníci budou mít své zóny příznivců.

Možná je to dáno tím, že ve stejný termín má turnaj také Oktagon MMA.

Oktagon je na trhu delší dobu, má o něco lepší pozici. Pravidelně si dávají turnaje na ty naše. Proto jsme se rozhodli, že další termíny našich turnajů nebudeme ohlašovat takhle dopředu. Budeme to ohlašovat v kratším období, abychom se něčemu podobnému vyhnuli. Dám příklad. Měli jsme domluvené Brno na 17. září, ale to se nám naštěstí povedlo přesunout. V nejbližší době budeme ohlašovat jiný termín turnaje. Nebo košický turnaj 15. října, který jsme rovněž museli přesouvat. Nechceme jít cestou konkurenčních bojů. Chceme, aby se fanoušci mohli podívat, jak na nás, tak i na ně. Sami lidé potom mohou rozhodnout, které zápasy se jim líbily víc.

Proč by si tedy fanoušci měli vybrat zrovna vás?

Jedním z hlavních důvodu je naše karta. Hlavní zápasy jsou velkým tahákem. Formát zápasníka Gorana Reljiče se na naší scéně málokdy vidí. Snažíme se přivážet světové fightery. Například Brazilec s čerstvým německým občanstvím Joilton Luterbach, který je kolem 80. místa žebříčku lehké váhy. Nebo domácí bojovníci Leo Brichta a David Hošek. Zapomenout se nesmí ani na Nenada Avramoviče, kterému před duelem s Milanem Ďatelinkou nikdo nevěřil a přesto se mu povedlo vyhrát. Nám jde o to mít hodně vyrovnané zápasy, abychom ukázali profesionalitu. Nesnažíme se někomu dát zápas, aby bylo jasné, že vyhraje. Chceme překvapení. Chceme, aby lidé šli na turnaj s tím, že fandí svému zápasníkovi, ale aby dopředu nevěděli, kdo vyhraje. Máme i hodně kvalitní rozhodčí, kteří první dva turnaje šli opravdu na sto procent. Neměli jsme ani jedno kontroverzní rozhodnutí, což je v dnešní době i ve světě výjimečné. V hodně organizacích jsou některé výroky sudích pochybné. My se snažíme držet profesionalitu, kterou lidé mohou vidět.

Který ze zápasů by mohl být ozdobou turnaje?

Těch bude více. Je tam hodně zápasů, u kterých se dá říct, že budou aspirovat na zápas večera. U nás to funguje tak, že diváci rozhodují o tom, kdo si toto ocenění zaslouží. Když budou sledovat náš turnaj, tak budou moct hlasovat pro svého oblíbeného fightera nebo zápas a poté budou zápasníci na základě diváckého rozhodnutí odměněni. I to je další věc, jak diváky zapojit do dění v naší organizaci. Máme tu real fighty, kde je například Igor Daniš, což je legenda postoje. Představí se také Jakub Benko a Pavel Šach. To jsou oba hodně kvalitní postojáři a jak se u vás říká, tak to bude kvalitní štípaná. Nebo poslední dva zápasy, kde se klidně může uskutečnit nějaké překvapení. Může to dopadnout jakkoliv a diváci by si to neměli nechat ujít.

Tentokráte na vaší kartě není ani jeden zápas žen.

Zápasnic máme dost, dokonce nám i píšou, že by se chtěly na turnajích ukázat. Na ostravském turnaji to ale chceme udělat trochu jinak. Ostrava je opravdu městem bojových sportů a chtěli jsme to udělat tvrdě a chlapsky. Na dalších turnajích dostanou prostor i ženy. Například v Budapešti, kde by měly být minimálně dva zápasy. Budeme to střídat, každý dostane šanci.

A co nějaké nové tváře? Jednáte s někým?

Máme několik rozjednaných, ať už zahraniční nebo česko-slovenské. Už ale neplánujeme podepisovat další spoustu jmen. Těch máme u nás hodně. Nebudeme proto dělat extrémně velký nábor, ale pár jmen k nám přibude. Naopak se snažíme dostat k titulovým duelům. Chceme mít první šampiony, kteří budou své tituly obhajovat. Rovněž se snažíme dávat prostor amatérům, kteří vyhráli pyramidu a ještě u nás nezápasili. Chceme je dostat na světlo světa.

První titulové zápasy by tedy měly být v prosinci?

Přesně tak, zatím je to takhle v plánu.

Nedávno jsme se spolu bavili a říkal jste, že chcete spolupracovat i s ostatními organizacemi. Jak se to od té doby posunulo?

První menší spolupráce je s organizací GMC. Byli jsme pozváni k nim do Německa, kde jsme se potkali a měli jsme možnost vidět, jak fungují. Mají opravdu hezké centrum, kde jejich zápasníci trénují a kde se konají turnaje. Vypadalo to hodně inspirativně a světově. Umí si všechno udělat pod jednou střechou. Navíc se hodně věnují i amatérskému MMA. Snaží se vychovat vlastní hvězdy, což se nám líbilo. Teď začátkem srpna mají v plánu uskutečnit turnaj v Rozvadově, což sice je dva týdny po našem turnaji, ale líbil se nám jejich přístup a vize. Dohodli jsme se, že bychom na tom turnaji mohli spolupracovat. I z dlouhodobého hlediska bychom jejich turnaje vysílat pod naším kanálem RealSport, což je možnost pro české a slovenské fanoušky, jak se podívat. Navíc je to šance i pro naše zápasníky, kteří potřebují zápasit a je to možnost, jak by se mohli ukázat na dalším trhu. Protože, co vím, tak mají, co se týče sledovanosti fakt dobrá čísla. ¨

Do budoucna se dá tedy očekávat, že by nějaký jejich zápasník nastupoval pod RFA a naopak?

Je to možné. Když to bude mít hlavu a patu, tak není problém. Takhle jsme se pokoušeli dohodnout s více organizacemi.

