Výkon daleko za hranicí lidského chápání. Dlouholetý šampion divize do 77 kilogramů organizace Oktagon MMA David Kozma si při své šesté obhajobě titulu prošel pořádným peklem. Brazilec Kaik Brito ho od prvních vteřinek demoloval, několikrát dokonce posadil na zadek, přesto se ukončení zdálo být v nedohlednu. A to i v případě, že třicetiletý rodák z Karviné vypadal značně otřeseně a sotva stál na nohou. Zlom nakonec přišel ve třetím kole, kdy podle hlavního sudího Jana Voborníka přestal Kozma reagovat.

Po zápase se strhla debata, kde lidé říkali, že zápas měl být ukončený mnohem dřív. Jak to vypadalo z vašeho pohledu?

Jsem přesvědčený, že to bylo ukončeno přesně tak, jak to mělo být ukončené. Byl to ale sakra těžký zápas, od prvního kola to bylo na hraně. Od konce prvního kola jsem tam byl třeba pětkrát nebo šestkrát v momentě, kdy jsem čekal na finální úder. Pro mě z nejasného důvodu, který mě samotného zajímá a příště se na něj Kaika zeptám, nešel Brito po finálním ukončení. Několikrát jsem čekal, neustále jsem byl ve střehu, byla to dřina. Ale jak říkám, stačil jeden dobře trefený nebo dva údery navíc. V téhle situaci bych do toho vlétl.

Podal hrdinný výkon, ale přišel o titul. David Kozma padl s Kaikem BritemVideo : Sport.cz

I s odstupem několika dnů si myslíte, že jste to vyhodnotil správně?

Každopádně, to můžu říct i teď. Kdyby tam ten úder přišel, tak bych to ukončil, já ale nechci spekulovat. Úder nepřišel. Je potřeba si uvědomit, že moment, kdy rozhodčí ukončuje zápas, je jiný v amatérech, na regionální úrovni nebo mezi profesionály. Je úplně jiný i na zápase téhle úrovně, v titulovém zápase obzvlášť. Rozhodčí nečeká na moment, kdy to může přerušit, ale přesně na moment, kdy už to nemůže nechat běžet dál. Těch momentů, kdy to šlo ukončit, tam byla spousta, ale měřítkem není moment, kdy to jde ukončit. Představte si, že bych to ukončil na konci prvního kola, například při prvním Davidově roztancování. Já bych těm klukům spláchl do záchodu celou přípravu, neměli by možnost ukázat, jací to jsou válečníci.

K dřívějšímu ukončení by tedy z Britovy strany stačily například dvě rány?

Jasně. Opravdu jsme bruslili na hraně finále. Určitě pětkrát šestkrát.

Jak jste vnímal Davidův výkon? Vypadalo to, že sotva stojí na nohou.

David byl mrtvý na nohách, Kaik ho cvaknul hned ze startu a od té doby nebyl Kozma od pasu dolu funkční. Měl roztancované nohy, které nebyl schopen uklidnit a opřít se o ně. Proto mu nefungovaly ty takedowny.

I přesto bylo patrné, že se stále aktivně brání...

To je přesně ten důvod, proč jsem ho v tom zápase nechával. Byl by to nesmysl ho z duelu vytáhnout.

Nakonec jste zápas ukončil v závěru třetího kola.

Ukončil jsem to v okamžiku, kdy David inkasoval dvojku, oči mu šly šejdrem a přestal reagovat. V ten moment, kdy přestal reagovat a dostal by další granáty, tak by šel na zem. Při následném nekontrolovaném pádu by bylo nebezpečí nějakého těžkého zranění. Samozřejmě je strašně důležité zmínit fakt, že Kaik byl na tom fyzicky podstatně hůř než David. To bylo možná důvodem toho, proč to trvalo takhle dlouho. Nebyl schopen ho ukončit. I když ho trefil, tak to nemělo takovou razanci.

David vám údajně před zápasem řekl, ať tam neskáčete moc brzo. Bral jste ohled i na tohle?

Vůbec ne. Samozřejmě je výhodou, když člověk má daného zápasníka napískaného. Ne, že jsme s Davidem v uvozovkách kamarádi, ale to, že vím, co ten člověk všechno vydrží. To bylo výhodou.

Překvapilo vás, co všechno vydržel?

Nepřekvapilo. Vím, co je schopen vydržet. Pískal jsem ho tolikrát, že to moc dobře vím.

Hrálo nějakou roli to, že to byl titulový zápas, kde by bylo neradno ukončovat zápas unáhleně?