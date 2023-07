V podání vybrané skupiny bojovníků to byl v porovnání s ostatními turnaji nevídaný výkon. Tentokráte se do váhového limitu nevešel jediný zástupce, a sice již zmíněný bijec Mikulášek, který převážil o pouhých 100 gramů a utrápeným výrazem v obličeji dal jasně najevo, jak moc ho to štve. Úsměv se však dostavil záhy, neboť druhý pokus již byl úspěšný.