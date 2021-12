Rýpnutí do Procházky! Toho klauna nemohu brát vážně, falešný samuraj mě nezajímá, hlásí rival

„Můj další soupeř bude Jan Blachowicz, což je bývalý šampion a aktuální jednička divize. Je to skvělý zápas. Je to špičkový bojovník, takže jsem rád, že se s ním budu moct utkat. Co se týče Jiřího, tak toho klauna už nemůžu brát vážně. Už mi na něm nezáleží a nestarám se o něj. Teď se soustředím na Jana, se kterým se utkám 26. března. Nic jiného mě nezajímá," vyjádřil se Rakić pro server MMA Junkie.