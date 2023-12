Oficiální odklepnutí dubnového termínu tak hodilo vidle do všech dalších možných scénářů, které se nabízely. Rakič například nabízel únorový termín, s čímž se druhá strana nespokojila. Vhod tak přišel již zmíněný galavečer UFC 300 v Las Vegas. „Že něco takového bude, jsem tušil. Ale určitě jsem to dementoval tak, že únor či březen byly absolutním nesmyslem. Jsem rád, že se datum domluvil tak, jak se domluvil. Máme čas na přípravu, bude to dobré,“ pochvaluje si Hovězák.

Pozitivní zpráva je to pochopitelně také pro Procházku, který se tak po listopadovém nezdaru v New Yorku v titulovém souboji proti Brazilci Alexu Pereirovi vrátí do bojiště relativně brzo. Dubnový turnaj je ideální ve všech směrech.

Fights Incoming for #UFC300!!



Jiří Procházka vs Aleksandar Rakić is official!! pic.twitter.com/mAtRrQJ7om — UFC Europe (@UFCEurope) December 22, 2023

„Leden nebo únor nepřipadal v úvahu i vzhledem k tomu, že se Jiří musel doléčit a měl zdravotní neduhy. Potřebuje být zcela zdráv, aby mohl do aktivní přípravy. Dřív jsme určitě nechtěli, květen by byl naopak pozdě. Je potřeba mít dostatečný čas na přípravu a kalkulovali jsme s tím, že by to mohl být březen/duben. Dřív jsme určitě nechtěli,“ popisuje brněnský trenér.

31letý bývalý šampion polotěžké divize slavné UFC tak má necelé čtyři měsíce na přípravu. „Měl tam nějaké věci, ale už by to mělo být ready. Od ledna by měl být připraven. Myslel jsem to hezky, když jsem řekl, že ho do konce prosince nechci vidět. Bylo to myšleno tréninkově, ať si odpočine a nabere sílu. Pak se můžeme stoprocentně vrhnout do přípravy,“ těší se Hovězák.

Procházka se navíc po dlouhých šesti letech utká se soupeřem z Evropy. Rakušan se srbskými kořeny Aleksandar Rakič, který je žebříčkovou pětkou polotěžké divize, přitom nezápasil od loňského května, kdy si způsobil zranění v souboji s Janem Blachowiczem. A právě dlouhá rekonvalescence může tomuto Evropanovi pomoct.

Premier combat de l’#UFC300 officiel : Jiri Prochazka vs Aleksandar Rakic 🚨



(Dana White via X) pic.twitter.com/agi2DHowBX — La Sueur (@LaSueur_off) December 22, 2023

„Rakič je strašně nebezpečný soupeř. Je to cílevědomý bojovník, který si jde za svým. Do toho má kolem sebe dobrý tým lidí. Je prostě dobrej. Když se mu stalo zranění v souboji s Blachowiczem, tak on sám svůj návrat nechtěl uspěchat. Mohl se vrátit třeba už po roce. Dal tomu rekonvalescenci a všechno kolem. Bude strašně nebezpečný, ale my ho porazíme,“ věří ve vítězství Hovězák.

Nabízí se otázka, na jakou kolej se vítěz zápasu dostane. V případě Procházkova triumfu by měla přijít šance znovu zabojovat o pás šampiona. „Jsou to domněnky, ale osobně si myslím, že pokud vyhrajeme, tak půjdeme zpátky o titul. Není tady nic jiného, co dalšího bychom měli dokazovat? Je to můj osobní názor… Dobře, teď jsme prohráli, nedá se nic dělat, je to za námi, ale my valíme dál. Teď je jasné, že si jeden zápas musíme střihnout, abychom šli opět o titul,“ nastiňuje plán trenér.