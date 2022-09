Dlouhé roky se spekulovalo o jeho návratu na česko-slovenskou scénu a minulý rok tomu tak skutečně bylo. Třiatřicetiletý Patrik Kincl, který si vyzkoušel angažmá v největší polské organizaci KSW, kde dokonce zápasil o titul s fenomenálním Robertem Soldičem, s radostí přijal nabídku Oktagonu MMA. A hned při svém prvním duelu dokázal ukořistit královský opasek střední váhy, neboť v únoru po dominantním výkonu zdolal Piráta Krištofiče.

Vizitka šampiona pochopitelně přináší řadu povinností, například obhajobu titulu. Kincla již 17. září na turnaji Oktagon 35 v Brně bude čekat vůbec první obrana královského trůnu v kariéře. Před vyprodanou Winning Group Arenou přivítá Francouze Alexe Lohorého, který v minulosti již o titul bojoval, tehdy ale nestačil na Karlose Vémolu. Kincl v rozhovoru pro Sport.cz popisuje, co od francouzského protějšku očekává, jak vnímá první obhajobu nebo zda má v hlavě i případný prosincový duel, ve kterém by znovu obhajoval titul, tentokráte proti Karlosu Vémolovi. Řeč padla i na to, zda by třiatřicetiletého bijce lákala vidina druhého opasku.

Do zápasu zbývá přesně týden, jde vše podle plánů?

Víceméně ano. Až na pár zdravotních zádrhelů, tak se cítím fajn. Ať už po fyzické, tak po psychické stránce.

Při vaší vůbec první obhajobě kariéry vás bude čekat Alex Lohoré, dá se očekávat složitější duel než proti Pirátovi?

Bude to určitě jiný soupeř. Jestli bude lehčí, nebo těžší, to by byla otázka spíš po zápase. Každopádně tomu z hlediska přípravy přistupuji stejně, je to pro mě důležitý zápas. Očekávám, že Lohoré dorazí ve své nejlepší formě. Podle toho se také připravuji.

Když jste se díval na jeho zápasy, je to soupeř, který by vám mohl stylisticky sedět?

Vnímám ho více jako counterpunchera než zápasníka, který tlačí. Samozřejmě umí být nevyzpytatelný, zničehonic vyhodí nějaký úder, který je tvrdý. Budu si na to muset dát pozor, pohlídat si to a být soustředěný po celý zápas.

Podruhé za sebou půjdete do pětikolového zápasu, je reálné, že to skutečně dojde až do závěrečné pětiminutovky?

Vždycky je to ve hře, podle toho se připravuji. Říkal jsem, že Lohorého chci ukončit do druhého kola, ale maličko jsem několik věcí přehodnotil a příprava se odehrává i na to, že by to mohlo skončit na body a abych vyhrál každé kolo.

S pětikolovými koly máte zatím jednu zkušenost, je to opravdu o tolik fyzicky náročnější, než zápasit klasicky na tři kola?

Za tu zkušenost jsem rád, mám radost, že jsem si to mohl vyzkoušet. Je to opravdu něco jiného ať už z hlediska toho, jaké zvolit tempo na začátku zápasu. Člověk musí přemýšlet, aby tempo nepřepálil, a zároveň nesmí zaspat. Fakt jsem za zápas s Pirátem rád, ukázal mi další dveře a v přípravě jsem se na tom snažil zapracovat.

Je těžší se po psychické stránce připravit spíš na titulový duel, nebo na obhajobu?

Asi obhajobu. Když jsem se připravoval na titulák, tak jsem upřímně nevěděl, do čeho jdu a co čekat od pěti kol. Trochu jsem přepálil start, teď už to byla celá příprava nastavená jinak. Ať už co se týče psychické, tak fyzické stránky. Je důležité podržet si hlavu, což je pro mě velká kapitola.

Podle Lohorého to ale dlouhý zápas nebude, předpovídá konec již v prvním kole.

Já doufám. Vůbec bych se nezlobil, kdybych Alexe ukončil v prvním kole (smích). Každopádně ho nevnímám jako soupeře, který končí zápasy v prvních kolech. Teď si nevybavuji, jestli něco takového ve výhře vůbec má. V porovnání třeba s Keitou, který zapne od první vteřiny a jede, tak mi takovej Lohoré nepřipadá. Samozřejmě do toho může vlétnout, ale nemyslím si, že to takhle bude vypadat. Jestli jo, tak jsem na to jako vždycky připravenej.

Lohoré navíc do vás hned několikrát rýpal, narážel i na vaši přezdívku Inspektor. Jsou podobné řeči při takhle velkých duelech opravdu žádoucí?

Upřímně nevím, osobně to nepreferuji, ale chápu, že to takhle někdo má, chce se zviditelnit. Fakt je, že fanoušci Oktagonu na Lohorého slyší, má tu dobré jméno, takže to chce přifouknout. Mně osobně vadí osobní útoky, což z jeho strany nepřišlo, respektuji ho jako sportovce. Takhle k zápasu přistupuji a tohle mě míjí a do hlavy si to nepouštím.

Patrik Kincl porazil Piráta a slaví titul! Pětikolová šikana na zemi ve stylu alá Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Vám navíc do karet bude hrát i domácí prostředí, což bylo vidět i v zápase s Pirátem, kdy vás podporovala snad celá aréna. Vnímáte podporu fanoušků během boje?

Většinou je vnímám třeba až po zápase, najednou to ze mě spadne a vidím, že je tam ta hala. V zápase s Pirátem jsem ale lidi hodně slyšel a musím říct, že mi kolikrát hodně pomohli. Nikdy jsem si nemyslel, že si fanoušky během zápasu až tolik pustím do hlavy a k tělu, hodně mě to koplo a v titulovém zápase to bylo pro mě velké.

V případě, že se vám povede obhájit pás střední váhy, je vysoce pravděpodobné, že půjdete znovu do akce již v prosinci. Vyhovuje vám takové tempo?

Snažím se o tomhle nepřemýšlet, ve finále se může v zápase stát nějaké zranění. Nechci předbíhat a dělat chyby, které se spoustě zápasníků vymstily. Abych měl v hlavě prosincový zápas s tím, že budu zápasit nějak opatrně a zaspím a kvůli tomu prohraju, tak tohle nechci riskovat. Úplně jsem to vytěsnil, a byť se o tom prosincovým zápase mluví, tak ho v hlavě nemám. V zápase se může stát cokoliv, k zápasu s Alexem přistupuji tak, že to bude s vysokou pravděpodobností můj poslední zápas v tomto roce. Když vše dopadne podle dobrých očekávání, tak se s Oktagonem mohu bavit o prosincovém nebo dalším zápase, teď je ale pro mě meta zápas Lohorém.

Co vlastně říkáte na konkurenci ve střední váze?

Jsem rád, že se ji Oktagon snaží plnit a udržovat v pochodu. Pro mě to znamená další zápasy, a čím kvalitnější zápasníci tam budou, tak tím lépe pro mě. Moji fanoušci vědí, že se nevyhýbám velkým výzvám, ba naopak je vítám už od mých začátků. Pro mě je to jenom skvělý impuls.

Máte ambice i v jiné váhové kategorii a stát se třeba dvojnásobným šampionem?

V polotěžké určitě ne, to je nesmysl. V hlavě jsem měl velter, ale uvidíme. Bylo by to jenom v případě dalšího titulu, ten ale teď drží David Kozma, se kterým jsme kamarádi a spolupracujeme spolu. Nemám teď tendence si tam dělat ego, naopak se mi líbí, jak David zápasí a fandím mu. Něco jiného by bylo, kdyby o titul nějakým nedopatřením přišel. Navíc si myslím, že kdyby náhodou prohrál a o pás přišel, tak jako dominantní šampion veltrové váhy by hned dostal odvetu. To je ale otázka dlouhé budoucnosti.

Jak vidíte jeho prosincový duel s Kaikem Britem?

Budu mu držet palce, a jestli se potkáme v některých přípravách tak doufám, že se potáhneme společně kupředu. David se mi líbí jak po lidské, tak po zápasové stránce. Předvádí neskutečné zápasy a bere velké výzvy, což je chvályhodné.

Nemyslíte si, že už nadešel ten čas, aby si vyzkoušel i angažmá v některé ze světových organizací?