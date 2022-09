Trvalo necelé tři roky, než stejnou příležitost dostal další český zástupce. Shodou okolností se jednalo hned o dvojnásobnou radost, neboť se štěstí usmálo jak na dvacetiletou Terezu Bledou, tak na pětadvacetiletého Matěje Peňáze. Tentokráte se česká výprava v čele s trenérem Andrém Reindersem chtěla ponaučit a do místě dějiště, tedy do amerického Las Vegas, odletěla 9 dnů předem. Pro Bledou se jednalo dokonce o šestnáctidenní čekání, neboť do akce šla až o týden později.

31. srpna čekal velký den na bývalého kickboxera Peňáze, který však během 47 vteřin boje s Američanem Sedriquesem Dumasem nedokázal předvést nic ze svých kvalit a s vidinou cenného kontraktu se rychle rozloučil. „Jediná věc, co mě mrzí, je výkon. Nepředvedl jsem nic z toho, co ve mně je a co dokážu. Je mi 25 let, můj čas teprve přijde. Pevně věřím v cestu i cíl!" vzkázal Peňáz po zápase.