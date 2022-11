S jasným cílem i plánem se Jiří Procházka ve středu odpoledne rozloučil s Českem, kam se znovu vrátí až po titulové obhajobě. Ta je na programu 10. prosince v Las Vegas. „Ani nejde o to nedělat chyby, ale dodržet plán, který byl už na první zápas. Ten jsem dodržel tak z dvaceti procent. Věřím, že když do toho teď šlápneme, dodrží se to na sto procent, tak je vítězství na naší straně," je přesvědčen Procházka.

Od třiačtyřicetiletého Teixeiry čeká po necelém půl roce jiný výkon. „Předpokládám, že bude jiný. V jeho strategii a plánech se určitě musí něco změnit. Když něco děláte a nevychází to a budete to dělat dál, tak je to cesta do pekla. Tipuji si odhadnout, s čím by asi chtěl na mě nastoupit. Ale ve výsledku, jak říkal Mike Tyson, když člověk dostane bomby, tak se plány zbortí a stejně člověk spadne do stereotypů," pokračoval český šampion polotěžké divize.

Je to osobní! Jiří Procházka odletěl za obhajobou titulu v UFC. S měsíčním předstihemVideo : Sport.cz

Pro brazilského veterána se zřejmě bude jednat o poslední šanci zabojovat o titul. „Na rovinu, Gloverovi jde o všechno. Má svůj věk a dostal další šanci, protože podle tabulek by měl Jiří jít s Blachowiczem. Glover tak má jedinečnou šanci se tam navrátit, to znamená, že uvidíme jeho nejlepší verzi a bude v nejlepší formě," myslí si trenér Jaroslav Hovězák.

Naopak od rodáka z Hostěradic se očekává aktivita v postoji. „Všichni ví, že jsem spíš postojář, ale musím říct, že v této přípravě mi strašně vyhovovalo se spíš powrestlit a trochu se potahat. A jestliže se dostaneme na zem, tak ho budu muset znovu utáhnout. Jestliže to budu držet v postoji, což já víceméně chci, tak ho rozeberu a dostanu," má jasno čerstvý třicátník Procházka.

„To hlavní, co je, což byl slib před prvním zápasem, že budu lepší než Glover ve wrestlingu, v postoji i na zemi, tak na všech těchto pozicích jsem si dal, že si to chci dodržet. Ve druhém zápase z toho neslevím," pokračoval sebevědomě první český šampion slavné UFC.