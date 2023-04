Během pěti týdnů vás čekají hned tři turnaje, jeden už máte za sebou. Jak se to dá časově stíhat?

Je to náročné. Hodně. Celý tým si občas sáhne na dno. Je to fakt vysoké tempo. Ale namotivovali jsme se a baví nás to. Je to vzrušující. Těšíme se na jednotlivé turnaje a zápasy. To je možná to, co nám to pomáhá zvládat. Chceme, aby divák byl neustále nadšený a spokojený.

Dá se to zvládat dlouhodoběji?

Řešíme to. Na příští rok máme například zarezervovanou většinu hal, v nejbližší době budeme řešit i rok 2025. Rozhodně je ale důležité zvolit správné tempo turnajů. Je to jedno z velkých témat. Může se stát, že budou turnaje každý druhý týden, což je pro nás maximum. Na druhou stranu tu může být i měsíc pauzy. Je to různé. Tempo 14-15 galavečerů ročně je podle nás ideální. Může se stát, že to bude víc, ale méně jak 14 už zřejmě ne. Je to vlastně šílené, když si to uvědomím (smích).

V sobotu 29. dubna se vracíte do Bratislavy. V čem bude turnaj unikátní?

Bude to postavené na jednotlivých hrdinech. Představíme hodně zahraničních zápasníků se zajímavými charaktery a přinesou tam zase nové příběhy. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem prověří naše stále bojovníky. Nesmím zapomenout ani na slovenské publikum, které umí udělat skvělou atmosféru a vracíme se sem po roce a půl. Sám cítím, jak tím město žije a každý se o tom baví. Je to super sledovat. Snažíme se jim to oplatit nejen tím turnajem, ale i halovou show. Posuneme to o další krok dál a bude to velká zábava. A to po všech stránkách.

Hlavním zápasem bude souboj o prozatímní titul pérové váhy mezi Losenem Keitou a Jakubem Tichotou, který je velkým outsiderem. Může překvapit?

Je to reálné. Když se podíváme na Tichotův zápas se Sanikidzem, který byl také o titul, tak předvedl super výkon. Byl to jeden z nejlepších zápasů večera. Říkalo mi to hodně lidí. Tichota ukázal, že možná na to nevypadá a mnozí ho teď podceňují a myslí si, že to bude pro Keitu lehké, ale myslím si, že to tak nebude. Keita měl nedávno zápas v grapplingu a remizoval. Tím, že nevyhrál, tak mu to mohlo nalomit psychiku nezlomného vítěze. Furt vítězil, byl ve vlastním vesmíru a najednou je tu frajer, který je stejně dobrý jako on. Také Tichota je na zemi šikovný a klidně by ho mohl na nějakou techniku utáhnout.

Nebojíte se, že s každý další Keitovou výhrou, by po něm mohla hodit laso jiná organizace? Třeba UFC?

Tím, že je u nás žebříčkově nejlépe postavený bojovník, tak je cítit, že ho ostatní organizace nějakým způsobem sledují. My se ale pro všechny bojovníky snažíme vytvořit takové podmínky, aby se u nás cítili dobře a viděli v ní potenciál pro svojí kariéru. Aby se jim nechtělo odejít, což se nám zatím poměrně daří. Keita navíc sám říkal, že je tu spokojený. Je to taková vzájemná práce. On dělá výkony, my mu a všem ostatním, nabízíme platformu, kde se mohou ukázat a být populární jak nikde jinde v Evropě.

Na kartě se představí i Vlasto Čepo, který se původně měl postavit Matěji Peňázovi, jenomže ze zápasu už potřetí sešlo. Je jejich bitva možná ještě letos?

Tenhle zápas má smolnou cestu, už by se to ale mohlo uskutečnit. Věříme, že to bude ještě letos. Nebereme to jako prokletý zápas, ale jako něco, co se musí stát. Do té doby nikdo nebude mít pokoj. Bojovníci, ani fanoušci. Proto na to musíme najít odpověď, a to snad už letos.

Hodně zajímavé bude sledovat i premiéru Angličana Shema Rocka, který byl v minulosti dokonce ve vězení. Jak jste se k takovému zápasníkovi dostali?

Snažíme se vstoupit na anglický trh a díky tomu obcházíme různé gymy. Konkrétně na Shem Rocka nás navedl Bryan Lacey, náš anglický komentátor. Řekl nám, že je tu jeden takový chlap, který je zrovna bez kontraktu. To je v dnešní době skoro jako zázrak. Má skóre 8-1, velké řeči, je populární v Liverpoolu a má za sebou zajímavý příběh. Trochu zvláštní, ale možná to něco vypovídá o anglickém trhu. Jsme hrozně rádi a plni očekávání, jak mu to půjde. Má silné řeči, které vážně musí doručit. Všechny konkurenty hned na začátku poplival, dokonce už vyzýval Keitu na zápas. Má jasný cíl. Bude ale nějakou dobu trvat, než se k němu probojuje.

Chce napsat pohádku se šťastným koncem. Jakub Tichota hodlá šokovat KeituVideo : Sport.cz

České zástupce bude v Bratislavě reprezentovat i Michal Kotalík. Co by s ním mohla udělat čtvrtá porážka v řadě?

To by se vidělo, jak by se zachoval. Je to jenom na něm. On má ten sport rád, má rád publikum a ty lidi. Rozhodně to ale je zápas, který bude hrozně důležitý, a může se stát, že prohraje. Zažili jsme to například i u Attily Végha, který než se dostal na vítěznou vlnu, tak prohrál čtyřikrát v řadě. Výsledek si neodvážím tipovat, Magnor je silný soupeř.

Když se vrátím k turnaji v Liberci, byl to podle vás jeden z nejlepších galavečerů?

Rozhodně ano. Ale furt mi v hlavě svítí Ostrava z loňského prosince, která byla neskutečná. Byla to hitparáda. Oproti Liberci tam bylo ještě o další čtyři tisíce lidi víc. Atmosféra byla šílená. Když je někdy povedený mix, jsou dobré zápasy a postupuje to kartou, tak se to pak povede. Nemusí to třeba ani tolik padat, ale když se sejdou správné okolnosti, tak turnaj může být úplná bomba a odcházíme nadšení. Z mého pohledu jsme toho byli svědky víckrát.

Jak těžké nyní bude shánět soupeře pro Jonase Magarda, kterému se v Liberci povedlo uhájit pás bantamové váhy, která nepatří zrovna k těm nejnabitějším?

Je tu varianta a už to nějakým způsobem máme promyšlené. Jsou tu namalované možnosti. Ondřej Novotný (spoluzakladatel) se vždycky během matchmakingu snaží postupovat tak, co bude, když ten a ten zápasník vyhraje. Takhle se díváme na všechny bojovníky.

Zapomenout nesmím ani na návrat Karlose Vémoly. Byl to takový comeback, který jste očekával?

(zamyslí se). Asi jsem si to ani nepředstavoval. V určitém momentu zápasu, jsem si myslel, že je po Karlosovi. V tu dobu jsme seděli vedle Attily Végha a ten si snad myslel, že bude konec. Nakonec to ale Karlos urval a zvítězil. Bylo to hodně náročné a napínavé. I pro mě jako diváka.

Terminátor je zpět! Karlos Vémola si oddechl, porazil Al Matavaa. Jaká ho doma čeká odměna?Video : Sport.cz

Vémola sám po zápase přiznal, že to zdaleka nebyl bezchybný výkon. Souhlasíte?

Určitě. S Attilou jsme si po zápase i říkali, že Patrikovi Kinclovi tímhle sebevědomí určitě poskočilo. Hodně lidí říká, že by si Karlosův postoj měl Patrik pohlídat. A tím, že Karlos sám chyby viděl a přiznal je, bychom měli čekat, že je v dalším zápase už neudělá.

Pro koho by byla porážka větší ranou?