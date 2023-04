Tichota se přitom původně připravoval na květnový duel v pražské O2 areně proti Ahmedu Vilovi. Z těchto plánů a příprav rychle sešlo a český bojovník dostal exkluzivní nabídku za zraněného Gruzínce Mateho Sanikidzeho, jenž se měl v titulové bitvě o pás pérové váhy popasovat s Belgičanem Losenem Keitou. Jen s tím rozdílem, že to bude o tři týdny dříve...

„V neděli (16. dubna) jsem zjistil, že se Sanikidze zranil a nabídku na zápas jsem dostal v pondělí. Byl jsem nadšený a chtěl jsem po tom sáhnout. Domlouvali jsme se z hlediska váhy, zápas jsem měl totiž mít později, tak aby to bylo možné zredukovat. Nakonec jsme to vzali," přibližuje myšlenkové pochody Tichota, kterého nyní čeká o poznání rychlejší proces hubnutí. „Váha by neměla být problém. Tu udělám jako první, poté vyhraju zápas."

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

V prosinci loňského roku přitom neúspěšně sahal právě po opasku pro šampiona pérové váhy. Shodou okolností nestačil na pozdějšího šampiona Sanikidzeho, kterého nyní v bitvě o svatý grál zastoupí. „Neberu to přímo jako reparát, spíš jako novou kapitolu. Chci jí napsat jako hezkou pohádku se šťastným koncem," přeje si.

Sám přiznává, že mu jeho první kariérní porážka paradoxně i pomohla. „Byl to zajímavý odpich. Viděli jsme nějaké chybičky v technice nebo taktice. Poprvé jsem si zkusil jít na 5x5 minut. Fyzicky jsem na to byl dobře, ani jsem po zápase nebyl vyčerpaný. O to jsem teď chytřejší," přibližuje posun v kariéře bojovníka.

29. dubna na turnaji Oktagon 42 v Bratislavě ho však bude čekat obávaný Losene Keita (10-0) , který kosí jednoho soupeře za druhým a po pásu v lehké váze sahá po druhém titulu. I když zatím "jen" prozatímním. „Papírově je to určitě nejtěžší soupeř. Je to světová špička. Tenhle zápas mi může otevřít cestu tam, kde rozhodně chci být. Láká mě zničit i jeho pozlátko neporazitelnosti," usmívá se bojovník s bilancí 5 výher a 1 porážky.

Neopustila ho ani touha být nejlepší. „Chci si plnit svůj sen a být nejlepší zápasník na světě. Vím, že mám na to porazit kohokoliv a Keita není výjimkou, říká sebevědomě. „Jednoznačně půjdu po finiši. Samozřejmě se ale může stát, že to bude tvrdých 5x5 minut," poodkryvá možné varianty skončení zápasu.