Halou se ozval hlasitý zvuk prasknutí kosti v pravé noze, která se dostala do hodně nepřirozeného úhlu. Zděšení lidé odvraceli pohledy, do smíchu nebylo ani Beckerovi, který se okamžitě dostal do péče lékařů. Sen o kontraktu do slavné UFC se tak rozplynul. Australan navíc přišel o titul šampiona lehké váhy, nyní navíc bude čelit náročné rekonvalescenci zlomené nohy.