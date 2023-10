Největší pozornost je pochopitelně upřena na těžkotonážní sílu v podobě navrátivšího Michala Martínka, jenž se do klece vrací přesně po roce. Třiatřicetiletý hromotluk naposledy kontroverzně padl proti polskému obrovi Danielu Omielanczukovi, v žebříčku si však nijak nepohoršil. Naopak. Nyní ho čeká dvojka divize Srb Darko Stošić, přes kterého by mohla vést cesta až k samotnému šampionovi Britovi Philipu De Friesovi.

Pražský střelec tentokráte narazí na o čtyři místa lépe postaveného Romana Szymańskiho, jednoho z nejtěžších soupeřů dosavadní kariéry. „Je hodně zkušený a z velmi dobrého gymu. Jak ten zápas bude probíhat, si ani nepředstavuji. Je to jednoduché – musím ho trefit a on nesmí trefit mě,“ usmívá se talentovaný Brichta, jenž si v případě cenného skalpu může žebříčkově polepšit.

Z pohledu české smečky to nebude ani zdaleka vše. Daleko to do třinecké arény nebude mít profesionální voják Vojtěch Garba, jenž pravidelně bojuje v organizaci RFA. Armádní složku bude reprezentovat další její člen, a sice na debut v KSW čekající Josef Štummer, který po třech výhrách v řadě narazí na českým fanouškům velmi dobře známého Poláka Dawida Karetu. Po více než roce se do bojiště vrací také Lukáš Dvořák, jeden ze tří členů reprezentující pražský Reinders gym.