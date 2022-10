Jedna z nejočekávanějších bitev posledních let. Duel vysoce žádaný také u diváků, kteří se s odstupem více než čtyř let konečně dočkají odvetného souboje mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Oba bojovníci nyní měli možnost si promluvit tváří v tvář a společně rozebrat například to, proč se jejich kdysi přátelský vztah proměnil v nenávist.

„Z mého pohledu to začalo tak, kdy se Karel navezl do veltru a říkal, že je nejlepší zápasník v 77. Na to jsem se ozval, Karel se urazil a sněhová koule se začala nabalovat," řekl svou verzi Kincl. „Byl to můj výkřik, kterého se můj bývalý kamarád rychle chytil. Od té doby se to zlomilo a každý máme svojí cestu," doplnil Vémola, jenž v prvním duelu dokázal uspět na body.

Karlos Vémola: Nejsem z těch, kteří škodí MMA. Říká to kdekdo a většinou jsou to pitomci.Video : Sport.cz

Pro někoho možná překvapivě nebyla k vidění vyhrocená atmosféra. Poklidnému průběhu debaty tradičně přihlížel promotér a spolumajitel organizace Ondřej Novotný, který oba bojovníky zásoboval řadou přímých otázek. Pořádný impuls ale vyvolalo Kinclovo nedávné tvrzení, že jeho soupeř škodí českému MMA.

„Nejsem si tím úplně jistej. Lidé fandí i nefandí, a pokud O2 arena bude narvaná a budou chodit lidi, tak si nemyslím, že je to úplně škození," zareagoval Terminátor. „Říká to kdekdo, většinou jsou to pitomci a mrzí mě, že se zařazuje k nim. Každý v životě dělá chyby a já samozřejmě taky. Já pro ten sport žiju a dýchám, dělám všechno možné a nemožné," pokračoval šampion polotěžké váhy.

Bez odezvy to nezůstalo. „Ve světlech aktuální situace to působí směšně. Na jednu stranu je něco pozornost a někomu přijde negativní reklama taky reklama, ale od nástupu vyprodání O2 aren nevidím, že by do MMA šli velcí partneři," píchl si Kincl do soupeře a patrně narážel na Vémolovu milostnou kauzu.

Terminátor se však chtěl bavit jen po sportovní rovině. „Jestli to chce převádět do nějaké osobní roviny, tak je to právě to, co škodí MMA. Do mojí osobní roviny je mu úplný ho*no. Tohle není něco, co by mělo ovlivnit tenhle zápas a můj vztah s Lelou, vůbec se o tom nebudu bavit," odvětil podrážděně sedmatřicetiletý Vémola.

Do titulového zápasu, který se uskuteční 30. prosince a bude zlatým hřebem turnaje Oktagon 38, sice zbývají ještě dva měsíce, přesto se zápasová taktika řeší již nyní. „V zápase nikdy nebude dominovat a ví to. Může stejně jako v prvním zápase čekat, jestli udělám chybu. Je chytrej a na tu chybu bude čekat, já jí ale neudělám," má jasno Terminátor. „Jsem unavenej někomu vyvracet jeho pravdy. Vím, čeho jsem schopnej a vím, co předvedu na konci roku," nezacházel do detailů Kincl.