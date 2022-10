Jedna z největších bitev domácí MMA scény dostala zkraje týdne oficiální razítko. Podruhé v kariéře a navíc s odstupem více než čtyř let na sebe znovu narazí Karlos Vémola a Patrik Kincl. V třaskavé bitvě, jenž rezonuje široko daleko, půjde o královský pás šampiona střední váhy, který si aktuálně hýčká právě Kincl.

„Co se týče MMA, tak jsem chtěl říct, že letos to bude největší zápas, ale můj boxerský zápas s Marpem měl mnohem větší zásah a dostal se i k jinému publiku. Byla opravdu narvaná O2 arena, byl kolem toho velký hype a halo. To u odvety, u které ti, co víceméně sport znají, vědí dopředu, jak to dopadne, tak asi nebude. Samozřejmě to ale bude velký zápas, jsem rád za to, že to bude v O2 areně a jsem rád i za to, že o něj bude velký zájem," neskrýval radost Terminátor.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Sedmatřicetiletý rodák z Olomouce v roce 2018 v konkurenční organizaci XFN, jenž později kvůli finančním problémům zanikla, dokázal o čtyři roky mladšího rivala porazit a podobný průběh předpovídá i nyní.

„Nemyslím si, že odveta bude v něčem jiná. Oba se moc dobře známe, zápas bude probíhat úplně stejně jako ten první, budu tlačit. Kincl je velice chytrej zápasník a bude čekat na to, jestli udělám chybu. Musím si dát proto dát pozor, abych tu chybu neudělal. On tlačit nemůže, ani kdyby chtěl. Fyzicky ani silově na mě nemá, v zápase nikdy nemůže dominovat, což moc dobře ví," vysvětluje Vémola, který má před prosincovou odvetou pořádnou motivaci. Může se totiž stát historicky prvním bojovníkem, jenž získá pás ve třech různých váhových kategoriích.

„Je to motivace, vždycky si kladu velký cíle. A dát si za motivaci dokázat něco, co nikdy předtím nikdo nedokázal, a to je nastoupit o titul ve třech různých váhových kategoriích. Proto si myslím, že je to dostatečná motivace. Už ale jen porazit Kincla a sebrat mu ten můj pás, kterým se chlubí, je motivace sama o sobě," přibližuje aktuální šampion polotěžké váhy, jenž by po případném zisku pásu střední divize měl v příštím roce usilovat i o mistrovský opasek mezi těžkotonážníky.

Překvapení! Ne jako Terminátor, ale jako král a s Karlem Gottem nastoupil na Štvanici Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Ještě předtím se ale pozornost obrací právě na odvetu s Kinclem, který bere druhé měření sil jako osobní záležitost. Terminátor to však cítí jinak. „Za mě je to pitomec a vždycky byl. Už jsem ho jednou porazil, teď s ním chci zápasit jenom pro to, že má můj pás a lidé to chtějí vidět. Oni si myslí, že je to momentálně největší hrozba v Oktagonu a já všechny tyhle hrozby a výzvy rád porážím. Neberu to jako osobní, beru to jako překážku na mé cestě. Musím ho zmlátit a vzít si zpátky můj pás," znovu přiblížil své plány sedmatřicetiletý zápasník.

A zatímco při první bitvě, která skončila až na body, byl před zápasem v pozici jasného favorita právě Terminátor, nyní jsou karty rozdány poměrně vyrovnaně. „Je jedno, kdo je před zápasem favorit, pro mě je důležité, kdo bude favorit v samotném duelu. Záleží to na sázkových kancelářích a fanoušcích. Už teď od začátku si ale myslím, že všichni favorizují mě a dělají správně. Poprosil bych ty, kteří fandí Kinclovi a myslí si, že je favorit, tak ať na něj hlavně sází. Ať se mým fanouškům zlepší kurz a můžou něco vyhrát," vybízí Vémola fanoušky svého rivala.