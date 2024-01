V loňském roce přitom legendární 38letý bojovník svedl pět duelů, což horko těžko stíhali jiní konkurenti. Věčný rival Patrik Kincl například zvládl jediný souboj, slovenský velikán Attila Végh pro změnu již čtvrtý rok v pořadí strávil mimo zápasový kolotoč. Vémola ale padl hned dvakrát, pokaždé v mimořádně důležitém duelu.

Nejprve třaskavá květnová porážka s již zmíněným Kinclem, který se na jeho tváři pořádně vyřádil. Neméně slavný triumf si před více než týdnem připsal také podceňovaný Krištofič, jenž tím zatloukl další hřebík do končící kariéry historicky prvního Čecha v UFC. Vše tak spěje k závěrečnému boji.

Karlos Vémola padl. Samuel Pirát Krištofič ho v prvním kole zneškodnil ukázkovým KOVideo : OKTAGON TV

Terminátor má nyní zhruba půlroční přípravnou dávku na derniéru, k níž dojde 8. června na turnaji na fotbalovém stadionu v Edenu. Loučit se bude ve velkém stylu, a sice se slovenským velikánem Attilou Véghem, jemuž touží oplatit drtivou porážku z roku 2019. „Rozhodně chci vyhrát. Jestli chci kariéru a reputaci nějak zachránit, tak v červnu musím zvítězit. Mám půl roku na to s tím něco udělat a zakončit kariéru s hlavou vztyčenou,“ řekl Vémola na sociálních sítích.

A byť byl před takto velkými zápasy zvyklý si dát ještě nějakou tu bitku v kleci klidně měsíc předem, nyní to tak nevypadá. I kvůli KO, po kterém zůstal ležet v bezvědomí; navíc organizace v těchto případech sahají po nucených stopkách. „Neříkáme tomu povinné pauzy, ale takovému zápasníkovi třeba 2–3 měsíce nedáme zápas. I po té době chceme vidět, že je v pořádku a prošel vyšetřeními. Chceme si být jisti, že ten borec je zdravý. Karlos by měl být, půl roku je dost času,“ vysvětluje Pavol Neruda, spoluzakladatel organizace Oktagon MMA.

Vémola je tak aktuálně stavěn na vedlejší kolej, přehánět to příliš nemůže ani v tělocvičně. „Zakázal jsem mu to. Říkal jsem, že by nějakou dobu měl být bez jakýchkoliv otřesů. To znamená, že by neměl běhat, bouchat do pytle ani být v kontaktu s někým. Maximálně nějaké kardio na kole, případně silovku či nácviky technik. Teď by trénink měl být hodně omezený,“ přibližuje André Reinders, Vémolův trenér.

Nádherné KO, chválí Attila Végh Piráta za vítězství nad Karlosem Vémolou. Co jeho červnová odveta s Terminátorem? Video : Sport.cz

A pokud se nestane zázrak a Terminátor nakonec skutečně před plánovanou Odvetou století nezamíří zpět do klece, bude mít nezvykle dlouhou pauzu. To vše ale může nést pozitiva. „Potřebuje se vzpamatovat, dát se dohromady a soustředit se na konkrétní zápas,“ přemítá Neruda, dle něhož je Vémolova pauza plusem i pro organizaci, která se tak může čistě soustředit na promování duelu s Véghem.

„Chceme ho udělat velkým a ukázat jeho velikost. Jsou to dvě největší sportovní legendy MMA u nás, obrovské celebrity i ve společenském životě. Je potřeba to nějakou dobu budovat – a úplně nedává smysl, aby Karlos mezitím měl nějaký další zápas,“ říká Neruda.

Zatímco před duelem Vémoly s Krištofičem byly kurzy sázkových kanceláří na očekávanou Odvetu století naprosto shodné, nyní je favoritem slovenský bijec. Sám se do této situace nechce nechat zatlačit. „Teď dostávám tlak na hlavu tím, že jsem v zápase favorit, což ale nemůžu připustit. Nemůžu to podcenit. Jdu do toho s tím, že dřina se ukáže až v kleci. Kdybych to podcenil, tak je to špatně,“ uvědomuje si tíhu vzájemného duelu.

Stejně to vidí také znovuzrozený „Pirát“, Véghův svěřenec. „Myslím, že se Karlos po této porážce nemůže favorizovat. Oni navíc za sebou už mají první zápas, v němž bez problémů vyhrál Attila, a teď bude oprávněný favorit právě on. Za sebe ale musím říct, že nevidím moc šancí, jak by mohl Attilu porazit. Karlos to bude mít hodně těžké,“ dumá.

Karty se tak obracejí, podobně jako před prvním soubojem. „Opakuje se minulost, takové déjà vu. Attila byl v roce 2019 po porážce z Bratislavy, všichni ho před soubojem s Karlosem odepisovali. Říkali, že je starý a že prohraje. Teď je to naopak. Všichni budou říkat, že to bude jednoduché pro Attilu. Ale víme, že v MMA není nic jednoduché,“ tvrdí Ondřej Novotný, druhý ze zakladatelů.