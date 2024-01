Už jste stačil vstřebat rychlé vítězství a nečekaný skalp?

Vstřebal jsem to celkem dobře. Už se spíš soustředím na to, co bude a nebude. Byly i nějaké oslavy. Na Silvestra jsme byli u nás doma, dal jsem si nějaké čtyři coronky a měl jsem dost. Jelikož nejsem zvyklý pít, tak mi to stačilo.

Bylo vítězství nad Karlosem to největší v kariéře?

Je to těžké srovnávat. Žijeme v přítomnosti, tudíž je nejdůležitější, co je teď. Proto bych to tak teď mohl nazvat. Velké vítězství ale bylo i ve finále Oktagon Výzvy proti Radovi Úškrtovi a stejně tak prozatímní titul ve střední váze. Určitě se ale triumf nad Karlosem řadí mezi nejdůležitější.

Obdržel jste i největší výplatu kariéry?

Ano.

Před zápasem jste zmiňoval, že kvůli dvěma porážkám nehýříte velkým sebevědomím. Je nyní situace jiná?

Určitě. Každá výhra člověka vždycky posílí v hlavě. Já jsem si ale do zápasu věřil, ale i díky tomu, že to vyšlo takhle skvěle, tak mi to dodalo ještě větší sebedůvěru.

Nádherné KO, chválí Attila Végh Piráta za vítězství nad Karlosem Vémolou. Co jeho červnová odveta s Terminátorem? Video : Sport.cz

Bylo překvapením, v jakém počtu vám fandili fanoušci v O2 areně?

Byl jsem mile překvapený. Když jsem v O2 areně zápasil s Patrikem Kinclem nebo Milošem Petráškem, tak hala byla hodně na jejich straně. Teď nevím, proč to tak bylo, jestli třeba kvůli tomu, že přijelo hodně Slováků, protože to dost možná bylo 50:50. Slyšel jsem, že fanoušci skandovali moje jméno ještě před vyhlášením. Hodně mě to potěšilo a překvapilo. Dav je vrtkavý, má rádi vítězství. Trochu jsem i počítal, že když se mi to povede ukončit tak, jak se nakonec povedlo, tak lidi budou vášnivý. Ale ve finále jsem byl překvapený, že mi takhle fandili už před zápasem.

Co jste říkal na průběh zápasu? Karlosovi se nepovedlo ani jednou využít svou silnou stránku a nehodil vás na zem.

Velmi dobře se mi dařilo bránit takedowny už na trénincích, ale musím říct, že jsem byl v očekávání, jestli mu to vyjde. Každého hodil, teď se připravoval na mě a říkal jsem si, jestli to bude tak excelentní a silné, jak říká. Mně se ale dařilo výborně převádět věci z tréninků do zápasu, ubránil jsem ho, a nakonec i tvrdě zasáhl. Vyšlo vše tak, jak mělo.

Vémola se s vámi zkoušel přestřelovat v postoji. Trefil někdy tak, že to vámi otřáslo?

Schválně jsem to měl tak, že jsem měl ruce níž a tím možná i obětoval nějaký ten úder. Říkal jsem si, že když schovám bradu, tak si nemyslím, že by mě vypnul. Riskl jsem to a údery obětoval. Má je silné, ale když je netrefí fakt čistě na bradu, tak mě nevypne. A byť mě trefil, tak to bylo v pohodě a necítil jsem žádné otřesy.

Zmiňuje se Vémolův nedávný duel s Pavolem Langerem, kterého ukončil KO za 7 vteřin. Možná to samé chystal i na vás, nemyslíte?

Vím, že Langer dostal před zápasem na tréninku KO, možná i to se na něm podepsalo. Proti Karlosovi měl bradu nahoře, na což doplatil. Možná to bylo i tím, že se Langer cítil dobře, ale pak ho to doběhlo v hlavě. Tohle všechno se na něm mohlo podepsat. Já jsem naopak bradu schoval za ramena, a když mě trefil, tak by to bylo do čela nebo do části hlavy, která je odolnější proti úderům.

Vémolu jste nakonec ukončil na závěrečnou kombinaci. Očekával jste, že bude finální?

Přesně tyhle kombinace jsem měl natrénované a automaticky jsem tím zareagoval na tu jeho zadní ruku. Předbíhal jsem první hák a zadní cross. Věděl jsem, že když to trefím, tak je velká šance, že bude konec. V té vteřině jsem ale nepřemýšlel, že by zrovna tyhle údery mohly být závěrečné.

V rohu jste měl Attilu Végha, který podobně ukončil Vémolu v roce 2019. Kdo bude podle vás favorit v jejich Odvetě století 8. června na fotbalovém stadionu v Edenu?

Myslím si, že se Karlos po této porážce nemůže favorizovat. Oni navíc za sebou už mají první zápas, v němž bez problémů vyhrál Attila a teď bude oprávněný favorit právě on. Za sebe ale musím říct, že nevidím moc šancí, jak by mohl Attilu porazit. Karlos to bude mít hodně těžké.

Na Štvanici jako vězeň, v O2 areně jako blázen, speciální nástupy Radka Roušala. Na závěr roku upravil image Brita ParkeraVideo : Sport.cz

Hodně lidí podceňovalo i vás.

Ano. Bylo to tak, že i váhová kategorie vyhovovala spíš Karlosovi, ale na druhou stranu musím říct, že mi ta 88 fakt dobře sedla. Nemusel jsem se trápit. V tomhle směru to bylo super. Ale rozhodně jsem byl podceňovaný. Stylisticky to byl zápas, v němž by měl Karlos uspět, protože když jsem prohrál, tak to bylo kvůli tomu, že mě soupeři naházeli a uváleli. Teď jsem z těchto proher těžil, velmi dobře jsem si nastavil přípravu. Všechno se dobře spojilo a přeneslo do samotného zápasu.

Vyhovuje vám, když jste outsider, nebo favorit?

Po pravdě to až tak nevnímám. Ale je jasné, že když je člověk outsider a může jedině překvapit, tak je to méně svazující. Já se na to ale tolik neupínám.

Jaké jsou vaše další plány? Získat titul ve střední váze?

Určitě. Myslím, že každý zápasník chce jít pro titul a titul Oktagonu je teď už velká věc, protože je to světová organizace. Mám to v hlavě a mám tu vizi. Ale ve střední váze, ne ve velteru. Ten už nikdy víc, nikdy víc.

Co byste řekl na odvetu s Patrikem Kinclem, úřadujícím šampionem do 84 kg?