Vémolovi nepomohl ani fakt, že patřil k největším favoritům celého galavečera. Proti slovenskému rivalovi se proto znovu očekávala Terminátorova dominance na zemi, k níž ale nakonec ani jednou nedošlo. „Pirát si ho stáhl do své hry, kde to létalo. Byly to tvrdé údery, a kdyby to trefil kdokoli z nich, tak vyhraje. Jenže Pirát je v postoji o 1-2 úrovně dál. Z těchto podobných mlýnů má zkušenosti. Dobře si povolil a byla jenom otázka času, kdo to trefí,“ rozebírá na svém YouTube kanálu Kincl.

„Hodně se mi od Piráta líbil úvod, v němž nastupoval s hodně nízkým těžištěm a vysokým sebevědomím. Byl to on, kdo otevíral kolo a kdo udělal první kombinaci. Tím vzal první tlak, přetáhl si to na svou stranu,“ líčí. „Dařilo se mu pracovat v thajském klinči a ubránil 2-3 pokusy o hod. To byl skvěle připravený plán. A jakmile Karlovi tyhle věci nevyjdou, tak se mu plán zbortí a není schopný na to navázat, což se potvrdilo,“ pokračuje rodák z Hradce Králové.

Terminátor vyfasoval další tvrdé KO, po němž bezvládně v bezvědomí padl na zem. Bezprostředně po duelu tak musel do nemocnice. „Karel tu prohru zase neustál. Pochopím, že po takhle tvrdém KO dávat rozhovory je nesmysl, ale myslím si, že tiskovku mohl zvládnout, když ji zvládl i Vlasto Čepo rozbitý jak pes,“ přemítá. „Jsem zvědavý, co teď proběhne. Po tak těžké prohře bývá v UFC šest měsíců pauza od zápasů. Myslím si, že minimálně tři měsíce by měly být i v tomto případě,“ zajímá Kincla.

Půlroční pauza by vyšla těsně do odvety s Véghem, s nímž se Vémola podruhé v kariéře poměří 8. června na fotbalovém stadionu v Edenu. „Kříží to s Edenem. Víme, že Karel vyžaduje zápas na rozzápasení, a obávám se, že toho prostoru tady toho tolik nebude. A jestli po tomhle by měl nastoupit do zápasu proti Attilovi, tak to bude hodně těžké,“ uvědomuje si.

Směrem k dlouholetému rivalovi přidal i osobní zkušenost. „Pro mě je to osobnější a možná asi celoživotní úděl poslouchat od něj různé žvásty a lži na mou adresu. Nedávno ze mě dělal lidské hovado, že trénuji s Davidem Kozmou a pak s ním chci zápasit. Stejná lež stejně jako před rokem s tím udáním a kočkami. Pravda se vždycky ukáže až po čase,“ poukazuje.

Nádherné KO, chválí Attila Végh Piráta za vítězství nad Karlosem Vémolou. Co jeho červnová odveta s Terminátorem? Video : Sport.cz

Kincl rovněž sledoval boj o prozatímní titul ve střední váze mezi již zmíněným Vlastem Čepem a Polákem Piotrem Wawrzyniakem, z nějž měl pro něj vzejít právě soupeř do bitvy o právoplatný pás. Ve třetím kole se nakonec z triumfu radovala polská strana.

„Stylově mi přijde dost podobný jako Vlasto, proto bych se chtěl s Vlastem potkat na nějakých sparinzích. Předal bych mu wrestling a něco ze země, naopak jeho bych využíval na tvrdé výměny, které umí i Polák. Bude to o tom nenechat se strhnout do nějaké přestřelky, ale technicky a takticky uzobávat a najít si ideální příležitost, jak zápas ukončit,“ líčí cestu za vítězstvím a obhajobou titulu.