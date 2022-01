Video zachycuje teprve dvaadvacetiletého Nurmagomedova, jak v roce 2010 nastoupil na turnaji World Combat Sambo Championship. Nurmagomedov i přes své mládí předváděl skvělé výkony na zemi, posléze si je přenesl i do MMA. Ve zmíněné bitvě sice v úvodu čelil strhu, z těžké situace se mu však povedlo ukázkově vymanit a soupeře přetočil na záda.

Chabib na turnaji získal zlato v kategorii do 82 kilogramů, vítězstvím navázal na triumf z předchozího roku (v kategorii do 74 kj). V témže roce dokázal uspět i na ruském Combat Sambo Championship. Jednu porážku si ale v kariéře připsal. V jeho sedmnácti letech ve finále ruského turnaje nestačil na Magomeda Ibragimova. Nurmagomedova prohra vzala natolik, že se po zápase rozbrečel.

Jinak ale zářil. Excelentní práce na zemi byla hrozbou pro všechny soupeře napříč kariérou. Chabib se postupem let proměnil v dost možná nejlepšího grapplera v UFC. Většinu zápasů zkoušel převést právě na zem, kde se mu povedlo jedenáctkrát vyhrát submisí.

V době, kdy Nurmagomedov vyhrál první sambo zlato, měl v MMA bilanci 4-0. Jeho debut ve slavné UFC se datuje do roku 2012, do té doby zápasil pouze na ruské půdě, kde vyhrál šestnáct zápasů. V UFC poté přidal dalších třináct vítězství a zapsal se tak do její historie.