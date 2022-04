Splašená kladiva narazila na ocelovou bradu! Klecí se prohnalo čtvrt tuny živé váhy

Večer bojových sportů. V takovém duchu se nesla další akce bojové organizace I Am fighter, která znovu po několika měsících zavítala do hlavního města České republiky. A také v tomto případě se bylo na co dívat. Famózní práci předvedla například česká veteránka Petra Částková, kterou posléze napodobil i talentovaný Pavel Šach. V pikantní bitvě amatérů svým výkonem oslnil i David Zoula, který soupeři sebral neporazitelnost. Pocit štěstí zažil i ukrajinský tvrďák Jevgenij Orlov.

Těžkotonážník Orlov schytal od Gasieva nejdřív spoustu ran, pak to s ním ale rychle skoncovalVideo : O2 TV Sport

Článek Sedmnáct zápasů a několik hodin zábavy. Pražské Kongresové centrum se rozhodně nenudilo. K vidění byly jak fantastické přestřelky, tak taktické nebo naprosto dominantní výkony. Každý fanoušek si zkrátka přišel na své, což bylo v zaplněném hledišti slyšet. A kdo přijít nemohl, mohl se bavit doma u televize ve společnosti O2TV Sport. Divákům se například představila česká veteránka Petra Částková, která změřila síly s o čtrnáct let mladší Maďarkou Beátou Juhászovou. A zkušenosti se projevily naplno. Česká zápasnice po úvodních výměnách dokázala tvrdým direktem překvapit soupeřku a ta rázem tahala za kratší konec provazu. Maďarce se navíc záhy nepovedlo ubránit přetočení u pletiva, po kterém jí soupeřka přelezla na záda, kde následovalo finální škrcení. Částková se tak z výhry radovala již v prvním kole. Petra Částkova uškrtila maďarskou soupeřku hned v prvním koleVideo : O2 TV Sport Kickboxerská záležitost byla k vidění mezi českým talentem Pavlem Šachem a Francouzem Latchimym Pounoussamym. Jednalo se spíš o taktickou podívanou, ani jeden z aktérů se dlouhou dobu nehrnul do žádných bezhlavých přestřelek, přesto několik tvrdých úderů našlo svůj cíl. Dvě kola byla minulostí a přešlo se do závěrečného. Hned v jeho úvodu dokázal Šach sáhnout k tvrdé kombinaci u pletiva, kterou svého soka natolik překvapil, že se neudržel na nohou. Bylo tu první počítání, což Francouze vysvobodilo jen na pár vteřinek. Jeho soupeř znovu agresivně nastoupil a bylo po zápase. Bojové sporty Ukrajinská hrdinka neskrývala emoce. Po tvrdé řežbě vzpomenula i na válčícího manžela Chybět nemohl ani souboj těžkotonážníků. Favorizovanému Jevgeniji Orlovovi se na poslední chvíli změnil soupeř, přesto Gruzínec Soslan Gazijev nepředstavoval nic jednoduchého. Prvně jmenovaný navíc zaspal začátek, neboť po pár vteřinkách čelil nesmírně tvrdým dělovkám a s osudem ukrajinského tvrďáka to nevypadalo vůbec dobře. Orlov se ale dostal z nejhoršího, navíc takedownem vzal zápas na zem, kde si přelezl do pozice pro vítězný arm-triangle choke. Hlavní zápas turnaje obstarali amatéři, bojovalo se o pozici amatérské jedničky lehké váhy. Střet Davida Zouly s Petrem Beranem gradoval již několik týdnů před zápasem, kdy z obou táborů létala hodně nevybíravá slova. I proto se v zápase čekala nekompromisní štípaná, avšak průběh leckoho překvapil. Zatímco v úvodu skutečně přišly první ostré výměny, následné minuty se odehrály výhradně na zemi. Krásné ukončení v podání Pavla Šacha. Francouze poslal k zemi ve třetím koleVideo : O2 TV Sport Právě tímto stylem boje překvapil dvaadvacetiletý Zoula, který byl před zápasem považován za ortodoxního postojáře, průběh však zaskočil i jeho soupeře. Ten tak marně hledal cestičku k něčemu nebezpečnému, kterou se mu ovšem najít nepovedlo a po jednomyslném výroku sudích poprvé mezi amatéry padl. Turnaj měl okořenit i zápas dětí, z něj však na poslední chvíli sešlo. Sedmiletého Milana Flégra nepustily do souboje s osmiletým Nikolasem Novákem zdravotní problémy. MMA V Praze to bude bolet! Nabídne zápasnické peklo i knokauty?

Reklama