Poslední turnaj ambiciózní organizace I Am fighter se uskutečnil v listopadu loňského roku, po necelých pěti měsících je tu další akce. Znovu to bude v hlavním městě České republiky, znovu v Kongresovém centru, které tentokráte dosáhne kapacity 1 500 mist. „Otevřeli jsme tentokrát celou halu. Bojovníci tak zažijí to pravé kouzlo Kongresového centra – skutečnou arénu," vysvětlil Ondruš.