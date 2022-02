„Kemp byl spíš technický. Jeli jsme i svoje tréninky, nechtěli jsme opomíjet vlastní přípravu. Dělali jsme si hodně prostor i pro svoje věci. Důležité bylo udržet si ideu o tom, jak to chceme udělat," nastínil Procházka bezprostředně po příletu. „Byl to přínos pro to, abychom zdokonalili věci, na kterých můžeme dál pracovat a ve kterých nejsme tak dominantní," doplnil trenér Jaroslav Hovězák.

Kemp pod taktovkou bývalého dvojnásobného šampiona UFC Henryho Cejuda byl především zaměřený na wrestling a práci na zemi. „Byli tam hlavně wrestleři, kteří to umí fakt dobře. Dělají to od malička, jsou to výhradně šampioni. Líbí se mi, jakým způsobem to dělají, jak přemýšlí, jak se staví ke špatným situacím," nešetřil chválou Procházka.

„Nechceme z Jirky dělat wrestlera. To, jak moc se zlepšil, ukáže čas. Není to Jirkova doména, ale zlepšil se hodně. Podchytili jsme drobnosti, drobné pohyby. Byla tam vzájemná pomoc, i od Jirky se ledacos přiučili," naznačil trenér, že plusy v přípravě sbíraly obě strany.

Nyní se Procházka vrátil zpět do Česka a pochopitelně se nabízí otázka, na co se v přípravě zaměří nyní. „Chceme si sednout s trenéry a dát do kupy následující měsíc. Je potřeba do toho šlápnout. V březnu by se mělo něco odsparovat, najet věci pod tlakem. V dubnu to bude spíš o přesnosti, a v květnu by tam už měla být soustředěnost na zápas," prozradil bývalý šampion organizace RIZIN.