Polotěžká váha se již 23. července dočká nového krále. Do akce půjde český „Terminátor" Karlos Vémola, který si to o to nejcennější rozdá se Srbem Aleksandarem Iličem. Druhý jmenovaný nedávnou výzvou vytrhl organizaci trn z paty a sám se k titulové bitvě přihlásil.

„Právě jsem dokoukal Karlosovo video a viděl jsem, že prý půjdeš s kýmkoliv. V tom případě bych tě rád vyzval. Myslím si, že jsi skvělý zápasník, největší hvězda OKTAGONu. Stylisticky to bude velmi atraktivní zápas a myslím si, že ten večer budou v kleci lítat bomby. A nezapomínej, mám 7 KO v prvním kole a ty se staneš mým osmým!" znělo ve výzvě srbského soupeře.

Netrvalo dlouho a troufalá výzva vzala za své a po pár dnech byla oficiálně zpečetěna. Žádná přátelská atmosféra ale od té doby mezi oběma tábory nepanuje. Ba naopak. Zatímco Vémola svého soupeře pochválil, naopak Ilič se k pozitivním slovům moc neměl a do veterána UFC si několikrát rýpl.

„Od zápasu očekávám, že na mě lidé na začátku budou bučet, budou fandit Vémolovi. Po několika minutách si ale uvědomí, že je to falešný člověk, falešný šampion, který je tlačený organizací a svým manažerem, své soupeře si vždy vybírá. Slibuji vám, že mě fanoušci na konci zápasu budou milovat. Stanu se novým králem Prahy," vyjádřil se zápasník přezdívaný Joker pro organizaci OKTAGON MMA.

Tím to ale zdaleka nekončilo. Rodák z Bělehradu, který má zkušenosti i z největší polské organizace KSW, měl možnost shlédnout Vémolův nedávný boxerský duel proti raperu Marpovi. Jeho sarkastická reakce znovu přilila olej do ohně.

„To je šílené. Panebože co tam ten dělá? Řekl mu někdo, že zápasí v boxu? Tohle vypadá spíš jako WWE wrestling," podotkl ironicky Ilič. „Panebože. To je střelec. Jestli se mnou půjde v postoji takhle, tak nemám šanci. Asi budu muset najít nějakou výmluvu a utéct před ním," rýpl si do českého „Terminátora".

Ambiciózní slova si tentokráte vyžádala reakci. „Viděl jsem Jokerovo vyjádření, že jsem falešný šampion a že mi cestu proráží můj manažer. To by mě zajímalo který, mohl by ho jmenovat? Protože naprostou většinu věcí si snažím prorazit sám. Veškerá tahle jeho slova beru jako naprostou drzost, protože zápasím skoro stejně dlouho, jako on chodí po světě. Rvu se od malička, dělám všechno možné i nemožné pro to, abych neustále vyhrával," odpověděl Vémola na sociálních sítích.

„Doufám a pevně věřím, že na Štvanici budu mít obrovskou domácí podporu, udělám všechno pro to, aby ten pás zůstal v Čechách. Za tahle jeho slova ho patřičně potrestám," doplnil sedmatřicetiletý bijec, se kterým během příštího týdne přinese web Sport.cz rozhovor.