„Byli jsme z toho hodně špatní, nebylo to příjemné. Patrik (Kincl) dokonce hledal letenky domů, protože to vypadalo, že poletíme zpátky. Naštěstí se jim povedlo sehnat soupeře, což byla jediná možnost. Buď to zrušit, nebo bojovat. A my chceme bojovat, proto jsme to vzali. Druhá věc je ta, že člověk nechá statisíce za přípravu, dojede sem a všechno okolo platí. Proto nechce odjet bez zápasu," vysvětluje Dvořák, že rád souhlasil se záložní variantou.