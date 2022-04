„David má skvělou fyzičku, je zvyklej na pět kol. Chtěl jsem něco připravit v postoji,čekal jsem na nějakou šanci, ale to se nepovedlo. Možná, kdyby bylo ještě jedno kolo, tak to přijde," konstatoval Kníže.

Pro Kozmu se jednalo o pátou úspěšnou obhajobu, přesto s výkonem nebyl spokojený. „Chtěl jsem to ukončit, je mi líto, že jsem to nedokázal. Jsem ale šťastnej. Uválel jsem to na zemi. Asi to nebyl hezký zápas, každý asi nemůže být skvělej," neskrýval určitou dávku zklamání i přes vítězství Kozma.