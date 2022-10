Během necelých osmi měsíců hned pátý turnaj, jenž česko-slovenskou bojovou organizaci RFA tentokráte přivedl do Brna. Na Moravě se fanoušci dočkali deseti duelů, které byly střídavě vedeny pod pravidly MMA, K-1 a Real Fightu.

Zlatý hřeb galavečera obstarala domácí boxerská legenda Tomáš Hron, která v česko-slovenské bitvě vyzvala Slováka Ivana Bartka. V souboji v boxerských rukavicích pod pravidly K-1 hrály klíčovou roli právě zkušenosti jednačtyřicetiletého rodáka z Moravy, jehož tvrdost paží, nohou i kolen byla diametrálně odlišná. Bartek to pocítil především ve druhém kole, kdy nevydržel soupeřův nápor, padl k zemi, ale pokaždé dokázal vstát. V závěrečných minutkách pořádně inkasoval také Hron, který však neustupoval z aktivity a po profesorském výkonu si došel pro jednomyslné vítězství na body.

Při bitvě Lea Brichta s Jacksonem Loureirem to zpočátku vypadalo na hru kočky s myší. Prvně jmenovaný si se soupeřem hrál, jednoduše ho házel na zem a vypadalo to na rychlou cestu k úspěšnému škrcení. Brazilec ukázal srdce, z těžkých momentů se dokázal brilantně vymanit a poté sám ukázal, že nebude jednoduchým soustem a jasnému favoritovi několikrát pořádně zavařil.

Duel nakonec skončil ve druhém kole, avšak úplně jinak, než mnozí očekávali. Brazilec po tvrdé ráně do břicha reklamoval úder do slabin a byla mu dopřána pauza na zotavení. Loureiro však pokračovat nechtěl, souboj skončil bez vítěze, což především naštvalo Brichtu, který si frustrací vybil na pletivu. Takhle si koncovku rozhodně nepředstavoval.

Parádní boxerskou přehlídku přinesl souboj české mašiny Václava Siváka a Francouze Alexise Laugeoise. Pečlivý výkon z obou stran přinesl strhující momenty, které se fanouškům musely líbit. Na pilu ovšem většinu času tlačil právě český rohovník, který postupnými kombinacemi značkoval snad každé místečko na soupeřově těle, a nejednou to vypadalo, že by jeho bomby mohly soupeře dostat minimálně do počítání. Také Francouz ukázal kus umění a s favoritem vydržel celá tři kola. Radost po bodování sudích ale prožil právě Sivák, který znovu potvrdil svůj mimořádný talent.