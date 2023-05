Orlov děsí soupeře nejen svou postavou, ale především výkony, které zpravidla stačí k rychlým vítězstvím. Ukrajinský bojovník s bilancí 7 výher a 1 porážky tak po zásluze vyslyšel na volání možnosti stát se historicky prvním šampionem domácí bojové organizace I Am Fighter, pod jejíž hlavičkou zabojuje již tuto sobotu o pás těžké váhy.

„Opravdu si vážím této titulové šance, protože to je to, o čem jsem na své cestě mluvil – chci zanechat své jméno v historii. A toto je možnost zapsat se do historie organizace IAF i českého MMA. Získání pásu kromě toho beru jako výrazný milník své kariéry, získání respektu a možnost pro další kvalitní nabídky nejen z domova, ale především ze zahraničí," říká čtyřiatřicetiletý Orlov, jenž trénuje v pražském Renegade Gymu.

Na soupeře pro titulovou bitvu se ale nějakou tu dobu načekal. Organizace oslovila řadu zajímavých jmen včetně neporaženého Maďara Bacse (6-0), který se nakonec zranil. Adekvátní náhradou se tak stane Turek Bugrahan Karakas (9-3), jenž úspěšně získal víza a jeho účasti tak nic nebrání.

„Poté, co nám zrušil duel zraněný Bacse, jsme začali pátrat po nějaké adekvátní náhradě. Jelikož máme kontakty po celém světě, tak jsme pochopitelně dostávali řadu nabídek, ze kterých jsme vybírali to nejlepší, a vyšel nám z toho Turek Karakas. Je to šikovný postojář, má ukončení také na zemi, kde dominuje Orlov, takže by to pro něj mohla být zajímavá konfrontace," hodnotí volbu promotér IAF Petr „Píno" Ondruš.

V nejistotě byl značnou dobu také Orlov. „Rozhodně mohu říct, že mě to znervózňovalo. Do přípravy na tento duel jsem investoval spoustu energie a peněz. Bylo by velmi nepříjemné, kdyby na souboj nakonec vůbec nedošlo, kdybych v Říčanech nezápasil," vysvětluje ukrajinský tvrďák trénující v Česku.

Bleskurychlá záležitost. Orlovovi stačila k vítězství nad Dědkem necelá půl minutaVideo : O2 TV Sport

Zároveň přiznává, že turecký kolos je pro něj velkou neznámou. „Do této doby jsem ho vůbec neznal. Podíval jsem se na jeho skóre a několik zápasů na internetu. Každý bojovník, který jde do klece, tak chce vyhrát, proto nikdy nikoho nepodceňuje. Respektuji ho a chci ze sebe vydat to nejlepší," říká sebevědomě Orlov.