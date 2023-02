MMA premiéra přitom přišla teprve v červnu loňského roku, kdy Komuenha zaujal místo v hlavním zápase turnaje I Am Fighter a přejel kontroverzního kulturistu Filipa Grznára. Následoval druhý zápas, tentokráte na jeho tvrdé paže nestačil Miroslav Horník. Z muže, který ještě před necelými dvěma lety pykal za ublížení na zdraví a ve věznici dohromady strávil tři roky, se tak zčistajasna stal postrach bijců z klece.

„Už předtím jsem říkal, že MMA chci dělat naplno a dal jsem na to all-in. Buď to vyjde, nebo ne. Myslím si, že když člověk do toho dá úplně všechno, tak se mu to vrátí. Dávám do toho vše a vidím, že se mi to vyplácí," popisuje Komuenha.

Tříletý pobyt v cele ho přivedl na jiné myšlenky. „Než jsem vyšel, tak jsem měl sešit, kam jsem si psal plány, které si chci splnit. Zatím všechno, co jsem si napsal, tak dopadlo. Například jsem si říkal, že chci zase začít točit reklamy a filmy. Říkal jsem si také, že by bylo super mít někdy hlavní zápas. Ten jsem dostal jako první," netají nadšení svalnatý bijec, který měl možnost si zahrát ve filmu i se slavným Ryanem Goslingem.

To ale není zdaleka vše. Nedávno totiž přišlo laso z největší evropské MMA organizace polské KSW. „Původně jsem myslel, že je to joke a v tomhle domnění jsem žil asi dva týdny. Moc jsem na to nereagoval. Nebral jsem to seriózně až do té doby, dokud jsme to nepodepsali. Říkal jsem si, že je to hustý. Zápasím osm měsíců a mám dva zápasy. Někdo to třeba ladí celý život," uvědomuje si.

Přípravu na premiéru v novém působišti, pod jehož křídly se představí již 25. února na turnaji v liberecké Home Credit Areně, znovu strávil ve španělském Allstars Gymu. „Příprava byla perfektní, jsem maximálně spokojený. Byl jsem tam už potřetí, je to tam úplně jiné. Myslím si, že jsem se posunul o 200%. Věnoval se mi trenér Chamzata Chimaeva," líčí Komuenha, který změří síly se Slovákem Matyasem Viszlayem.

Nové tetování českého bojovníka Frederica Komuenhy, který vzpomenul na místo, odkud pochází.

Do boje v domácím prostředí půjde i s několika změnami. Nový přírůstkem je například tetování na čele. „Mám tam napsané: nikdy nezapomeň odkud jsi. Je to, protože pocházím z malého města na Moravě, a když jsem se tam po dlouhé době vrátil, tak mě hodně hezky přivítali. Cítil jsem, že tam jsem doma. Bylo to takové od srdce," říká rodák z Vrbna pod Pradědem.