V kleci se naposledy představila před více než šesti měsíci. Nyní jí čeká náročný program. Poprvé totiž naskočí do zápasu organizace PFL, se kterou podepsala smlouvu na dva roky. Ty možná budou v kariéře jednatřicetileté zápasnice ty poslední. „Dělám bojové sporty 24 let a mám toho docela dost. Už bych trochu chtěla jít jiným směrem. Teď mám před sebou dva možná tři roky a chci do toho dát úplně všechno," netajila česká zápasnice, která by během půl roku mohla stihnout až čtyři zápasy.

Jednatřicetiletá bojovnice půjde do akce již 4. března a první soupeřkou bude Portugalka Jacqueline Cavalcanti. Duel se uskuteční v Orlandu na Floridě. „Ze soupeřky jsem si nijak nelámala hlavu. Věděla jsem, že všechny jsou na výborné úrovni. V MMA to možná bude nejtěžší soupeřka. Jsem za ní ráda, je to totiž postojařka, což mi vyhovuje vzhledem k tomu, že s tím mám zkušenosti. Uvidíme, jestli se mnou bude chtít jít na zem, nebo se budeme štípat v postoji," konstatovala rodačka z Plzně.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martina Jindrová (@martinajindrova_official)

Jindrová se bude muset připravit na nezvyklý systém turnaje. Během zápasů bude sbírat body, které ji mohou posunout do pyramidy, na jejímž konci visí šampionský opasek a odměna ve výši milion dolarů. „Mělo by to být tak, že budu mít dva eliminační zápasy, za které se získávají body do žebříčku. Za vítězství je 1 bod, za vítězství před limitem nebo submisi jsou 2 body. Za prohru není žádný. Prvních osm účastnic postoupí do pyramidy, kde se bojuje o milion dolarů. Pak tam jsou tři zápasy – čtvrtfinále, semifinále a finále," vysvětlila atypický systém turnaje.