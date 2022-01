Fanynka Plzně v kleci! Česká fighterka bude v Americe zápasit o milion dolarů!

Fotogalerie Foto: foto archiv Martiny Jindrové Česká fighterka Martina Jindrová má nad soupeřkou navrch.Foto : foto archiv Martiny Jindrové Foto: foto archiv Martiny Jindrové Česká fighterka Martina Jindrová.Foto : foto archiv Martiny Jindrové

„PFL je stejně sledovaná jako UFC, víc v tomto sportu dokázat nemůžu. Dělám maximum, abych uspěla. Měla jsem vždycky nejvyšší cíle, takže i teď myslím na celkové vítězství, byť to bude nesmírně těžké," říká 31letá Jindrová. „Každopádně, milion dolarů by nebyl k zahození," dodává s úsměvem sympatická bojovnice.

Cesta k pohádkové prémii (pozn. - nezanedbatelné odměny jsou i za další umístění) vede ideálně přes pět vítězství. Dva zápasy má jisté, pokud v nich uspěje, kvalifikuje se do rozhodující fáze celého klání. Tam by narazila na tři soupeřky. „Pokud se dostanu dál, vychází jeden zápas za měsíc a půl. To je opravdu hodně. Zápasy končí často roztrženým obočím, zraněními, hodně zabrat dostanou nohy. Holeně jsou rozkopané klidně tři týdny po boji," uvádí Jindrová. Bojovým sportům se věnuje 23 let, má za sebou šestadvacet operací. Krční páteř, koleno, rameno, zápěstí... Na tváři ale měla doposud pouze jeden steh.

„Zatím jsem v očekávání, ještě neznám jméno první soupeřky, los zatím neproběhl," uvádí Jindrová, která se postaví světovým bojovnicím. S nimi se běžně nesetkává. Už jen vzhledem k váhovým parametrům. Celou kariéru bojuje v kategorii do 65 kilogramů, v PFL však existuje jediná kategorie - do 70 kg. „Holky jsou obrovské, shazují třeba z osmdesáti kil na sedmdesát, já mám necelých sedmdesát. Takže bych měla něco nabrat. Nicméně zase nemůžu moc, necítila bych se komfortně," podotýká Jindrová.

Na životní podnik ji připravuje také elitní český fyzioterapeut a kondiční trenér Michal Rukavička, který mimo jiné pracuje dlouhé roky pro fotbalovou Viktorii Plzeň. „Michal je špička ve svém oboru. Těším se na spolupráci s ním, pokaždé, když mě připravoval, cítila jsem se skvěle. Budu chodit za ním na Viktorku. Čeká mě kondiční a silová příprava," popisuje česká fighterka, která se těší na Floridu i z jiného důvodu. Uvidí zápas NHL mezi místní Tampou Bay a Detroitem.

Kdyby mě někdo napadl, zfackovala bych ho

Jindrová vůbec patří mezi velké fanynky hokeje a fotbalu. V extralize fandí Třinci, občas zajede i na domácí duel Ocelářů, ve fotbale bije její srdce pro plzeňskou Viktorii. „Chodím v Plzni do kotle, už asi deset let. Zažila jsem skvělou zlatou éru. Mám na sobě samozřejmě dres Viktorky. Mám jich hodně: Franty Rajtorala, Radima Řezníka, Davida Limberského, teď nově Lukáše Hejdy. Se spoustou kluků z Viktorky se znám, trénuju přímo v tunelu na stadionu," vypráví Jindrová.

S trochou nadsázky, členové plzeňského kotle si ji musejí považovat. Pokud by nastal problém s táborem soupeře, dá se předpokládat, že by ho Jindrová bleskově vyřešila. „Neperu se mimo klec. Nedopadlo by to pro soupeře dobře. Kdyby mě ale někdo napadl, pochopitelně bych se bránila. Jak? Asi bych ho zbila. Naplno bych ale neudeřila, spíš bych fackovala. Mám v tom průpravu, dělala jsem pět let za barem v plzeňském Vagonu. Někdy byly problémy s hosty, tak jsem je takto vyřešila," culí se česká bojovnice, která má nyní jako doplňkový sport tenis.

Podpis Nadala má vytetovaný na krku

Před osmi lety jím byl fotbal. Hrála za Horní Břízu, městečko sedm kilometrů od Plzně. Byla i na půlročním hostování v Bohemians 1905, kterým pomohla do druhé ligy. Jindrová má však i množství mimosportovních aktivit. „Dělám třeba na stavbě, pokládám polystyrén a zateplovací vatu pod beton. Baví mi vlastně cokoli. Když byl lockdown, sázela jsem v lese stromky. Dokonce jsem i stromy kácela. Dali mi do ruky motorovku, byl to pořádný adrenalin. Myslím, že bych mohla dělal klidně hodinovou manželku," směje se Jindrová.

Jejím vzorem je španělský tenista Rafael Nadal. Ostatně, jeho podpis má už čtyři roky vytetovaný na krku. „Měl taky posutu úrazů, zranění. Z pozice světové jedničky spadl dolů, ale zase na ni dokázal vrátit. Je to bojovník, můj sportovní idol," tvrdí Jindrová.