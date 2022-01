„Přátelé, ani jsem se s vámi celý den nespojil, protože ta nemoc nás pořád všechny šikanuje. Normálně nechápu, však já nemocný ani nebývám a teď mě to tady láme ze strany na stranu. Láme mě to. Já jsem jak vzduchovka. Můžete mi alespoň napsat něco pěkného a povzbudit mě," vyjádřil se Pirát na sociální síti. Onemocnění covidem-19 slovenský zápasník potvrdil v dalším videu.

A právě obava z případného neuskutečnění zápasu pochopitelně straší i Patrika Kincla. Ten na nic nečekal a do svého rivala se nevybíravě pustil. „A Oskara získává... Hodně lidí si tím sajrajtem prošlo a nešlo o žádné drsné bojovníky, ale že by takhle fňukali na sítích? WTF! Mám to taky za sebou, zrušil jsem několik akcí, zalehl jsem do postele, držel hubu a vrátil se pomalu zpět do přípravy. Udělej to samé!" neskrýval frustraci dvaatřicetiletý zápasník.