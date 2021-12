Obavy před zápasem s Pirátem! Jaký je důvod?

„S únorem počítám. Jediné, co si myslím, tak aby Pirát nezařadil zpátečku a nějakým způsobem se třeba nezranil. To je moje jediná obava," netajil se Kincl. Samuel Krištofič totiž bude koncem letošního roku zápasit pod organizací Fight Night Challenge a mělo by se jednat o zápas v boxu.

S blížícím se vzájemným soubojem se pochopitelně kupí slovní přestřelky. Tento trend tak ještě nějakou dobu potrvá. „Nejsem žádný velký trash-talker, pokud nejde o jednoho člověka. Nesedí mi to. Pár věcmi jsem se od Piráta pobavil. Přišlo mi, že spoustu věcí ani on sám nemyslí vážně."

Dvaatřicetiletý zápasník měl momentálně jiné starosti. Období Vánoc ho totiž přineslo na jiné myšlenky. „Žena se rozhodla, že napeče. Že všude bude cukroví, ale to cukroví všude nebude. To, co tam bylo napečeno, tak mám teď na sobě. Minimálně do ledna se nebudu vážit. Budu si muset nastavit nějaký režim, aby se to nevymklo kontrole," dodal Kincl.