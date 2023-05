Dvořák tak po úvodních třech vyhrách v UFC dvakrát prohrál. Tlak si ale nepřipouští. „Pro mě je to furt stejné jako, když jsem jel s bilancí 3-0. Nemám na sobě tlak. A že bych měl letět bojovat o novou smlouvu? Tyhle věci si nepřipouštím. Jdu tam vyhrát," prozrazuje český bojovník, který za přípravou vyrazil i do Španělska. Mnohem větší část ale strávil v tuzemských gymech.

„Technicky jsem tolik věcí nevyměnil, ale hodně jsem zamakal na regeneraci a na stravě. Začali jsme s dietou o čtrnáct dnů dřív, všechno si zapisuji do tabulek," prozrazuje drobné změny ve vedení příprav. „Dokonce jsme posouvali časový režim už 14 dnů před odletem, abych se připravil na let a cestu. Je spousta věcí, která se dá dělat lépe," uvědomuje si.

„Měl by být v uvozovkách lehčí než Manel Kape, protože ten je fakt hustej. Nehledě na to, že on teď jde s Figueiredem, což už je fakt masakr. Já jsem s ním předvedl dobrý zápas, stejně s Nicolauem. Nestydím se za to, že jsem prohrál. Myslím si, že ho přejedu," věří si Dvořák, který má v UFC momentálně smlouvu na dva zápasy.