Kincl několik dnů před odvetou bojoval s poraněnou rukou, která mu z neznámých důvodů dokonce otekla a limitovala ho i v následném boji. Moc tomu nepomohly ani křeče, jež se dostavily několik desítek minut před zápasem v šatně. „Na vteřiny jsem měl myšlenky, že do zápasu takhle nemůžu nastoupit," upřímně přiznává. „Děsilo mě, že po pěti letech, všech urážkách a té celé masáži, najednou nastoupím jen z nějakých 30 %," pokračuje.

„Můj styl je hodně založený na pohybu. V plánu byly krátké kombinace a zase jít rychle od soupeře. Bohužel kvůli nohám se mi to nepovedlo," popisuje s tím, že musel změnit taktiku. „Myslel jsem, že si to v prvním kole rozhýbu, ale nepovedlo se. Karla jsem proto hezky pozval k pletivu, kde jsem věděl, že si to odbráním a přeboduji," prozrazuje zápasový plán.

Co na vítězství Patrika Kincla říkají manželka a parťák? Věděli jsme, že to cinkne!Video : Sport.cz

Ten nakonec slavil úspěch. Šampion si počínal na jedničku a pečlivou obranou u pletiva s efektivním útokem nakonec dovedl zápas k jednoznačnému bodovému triumfu. „Byl jsem si jistý, že každé kolo jde za mnou. Z Karlosovy strany se nic nedělo. Žádný efektivní úder, nestačí jen někoho držet. Po každém kole jsem věděl, že si odnesl víc, což bylo vidět i na obličeji," připomíná Terminátorovu potlučenou tvář.

Třiatřicetiletý bojovník zároveň přiznává, že pro oko diváka to nemusel být zrovna pohledný boj. „Jasně, nebyl to divácky atraktivní zápas. Když jsem nastupoval, tak jsem věděl, že ve formě, v jaké jsem, Karlose s největší pravděpodobností neukončím," připomíná problémy s lýtky, které ho limitovaly ve výkonu.

Prozradil i to, že se na svůj zápasový triumf ještě nepodíval. „Asi se na něj ani nepodívám. Jsem z toho otrávenej, asi se nevydržím na to dívat 25 minut. Mělo to kouzlo pro lidi, kteří tu cestu šli se mnou. Věděli, o co tam jde. Pro laika, který přišel poprvé a vůbec nás neznal, tak si myslím, že to nebyl hezký zápas a reklama na MMA," přiznává.

Ten zápas byl nuda, já sám jsem se tam nudil, přiznává Patrik Kincl. Co si dopřeje hned po vítězství?Video : Sport.cz

Pětileté čekání je přesto minulostí. Kinclovi spadl kámen ze srdce a dlouholetému rivalovi oplatil porážku z roku 2018. „Vzalo mi to spoustu nervů, iluzí a také času, které jsem vzal své ženě a dceři. Naopak mi to dalo dobrou zkušenost a fakt, že když není forma stoprocentní a ne všechno si sedne, tak to jde urvat," má radost.

Pro Kincla se jednalo o druhou obhajobu pásu střední váhy organizace Oktagon MMA. Do sbírky tedy přibude další titul. Ve vitříně či poličce ho ale nečekejte. „Nevím, jestli to mám říct...ale má místo v kufru společně s ostatními. Manželka mi to zakázala vzít domů, že by se na to jen prášilo. Vozím ho proto v autě," usmívá se král divize do 84 kilogramů