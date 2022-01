Incident se odehrál několik hodin po sobotní půlnoci. Falcao se podle nejnovějších informací zapojil před barem do konfliktu, během kterého byl několikrát neznámým útočníkem bodnut do břicha. Následně byl převezen do nemocnice, při cestě ale ztratil příliš mnoho krve a následkům zranění podlehl. Místní policie se aktuálně zabývá vyšetřováním případu.