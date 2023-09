Tvrdé ruce udeřily! Nestárnoucí těžkotonážník půjde o titul, rival ho chce poslat do invalidního důchodu

Třaskavá bitva zná vítěze. Vrchol sobotního turnaje bojové organizace I Am Fighter přinesl nového titulového vyzyvatele v těžké váze, kterým se po rychlé práci v kleci stal osmačtyřicetiletý Alexander Cverna, jenž poděbradského Davida Závodu sestřelil během necelé minuty. Současný ukrajinský šampion Jevgenij Orlov se tak dočkal soupeře do bitvy o pás a pořádně vřít to mezi oběma tábory začalo už po skončení duelu. „Ukončím tvojí kariéru a pošlu tě do invalidního důchodů!“ zvolal Orlov na drzého rivala.

Alex Cverna slaví. V souboji siláků porazil Davida Závodu hned v první minutěVideo : O2 TV Sport

Článek Souboj těžkých vah zpravidla netrvá moc dlouho a stejná předpověď se naplnila i v již zmíněném souboji Cverny se Závodou. Oba těžkotonážníci se do toho pustili s vervou a rychlý konec visel doslova na vlásku. Pohotově si ho navíc ve svůj prospěch ukořistil nestárnoucí matador Cverna, jehož bomby nadělaly pořádnou neplechu a soupeře po 50 vteřinách nekompromisně položil na záda. Přišly další kladiva a gesto sudího znělo jasně: Konec! 48letý Cverna si tak díky rychlému skalpu vybojoval titulovou šanci organizace I Am Fighter v těžké váze, jeho soupeřem bude současný šampion Ukrajinec Jevgenij Orlov, který zápasu přihlížel zpoza klece a následně s pásem kolem ramena nakráčel až do bojiště, kde byl k vidění další staredown. A to dost intenzivní. Nejprve střet hlavami, načež se Cverna po formálně oblečeném rivalovi ohnal rukou a emoce museli uklidňovat až přítomní lidé v kleci. „Byl jsem naštvanej, když jsem ho viděl,“ vysvětloval Cverna svůj manévr, který záhy krotil podáním rukou. Alexandr Cverna byl v ráži. Staredown s Jevgenijem OrlovemVideo : O2 TV Sport Orlov zůstal celou dobu ledově klidným. Z výrazu tváře ale bylo zřejmé, že ho celá situace naštvala. „Rozumím trochu česky, ale tvojí češtině nerozumím vůbec. Řeknu jen…chceš ten pás, viď? V kleci tě zničím! Ukončím tvojí kariéru a pošlu tě do invalidního důchodu,“ promluvil do mikrofonu Ukrajinec, který se dlouhodobě připravuje v českých podmínkách a zdárně kosí jednoho soupeře za druhým. Titulový souboj mezi Cvernou a Orlovem kvituje i promotér Petr „Píno“ Ondruš. „Alex se svým skóre 10-2 je právoplatným vyzyvatelem. Máme tu také Jevgenije, který bude obhajovat,“ řekl bývalý bojovník, kterého v proslovu opravil prvně jmenovaný. „Dneska to mám 19-2. Kluci, všechno není zapsané,“ narážel Cverna na fakt, že některé duely z minulosti nemusí být v oficiálních statistikách. „Smekám před Alexem, protože profesionálně navážil a vyhypoval zápas. Byl na něj skvěle připravený a myslím si, že si titulový zápas zasloužil. Máme se na co těšit. To, co jsme před chvílí viděli v kleci, je začátek toho, co nás ještě čeká,“ pochválil také moderátor Matouš Rajmont. Za minutu a půl vyřídil David Zoula Poláka Jarzabka. Soupeře, kterého mu sehnali osm hodin před zápasem!Video : O2 TV Sport Na galavečeru si další jednoduchou práci připsal také talentovaný David Zoula, kterému sice původní soupeř odpadl, jenomže hozené rukavice se chopil rival z Polska Szymon Jarzabek. Ten nejprve svedl dlouhou cestu autem do Česka, načež byl ukončen již po minutě a půl. MMA Milionový sen se rozplynul! Český oblíbenec tvrdě narazil, KO ničila soupeře

