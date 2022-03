Horská dráha. Přesně tak vypadá MMA kariéra zápasníka Matouše Kohouta, který z devíti zápasů pětkrát vyhrál. Až do loňského prosince se mu nepovedlo vyhrát dvakrát po sobě, nyní tak útočí na natažení série výher na tři zápasy v řadě. Rok 2021 se Kohoutovi povedl náramným způsobem. Nejprve se mu povedlo na body porazit Jana Širokého, posléze překvapivým KO sestřelil i slovenského bijce Františka Fodora. Nyní si rodák z Prahy brousí pěsti na nejtěžší zkoušku kariéry.

Do OKTAGONu se totiž po více než dvou letech vrací polský tvrďák Mateusz Legierski, který naposledy nastupoval v polské organizaci KSW. Až zde přišla jeho první porážka kariéry, kterou mu uštědřil Roman Szymanski. Legierski se tak na česko-slovenskou půdu vrací s jediným cílem, a sice vzít si pás šampiona lehké váhy zpět.

Co pro vás znamenala poslední výhra s Františkem Fodorem?

Že jsem mu vrátil to dvojitý shazovaní váhy (smích). Teď ale vážně... Jsem rád, že to dopadlo, jak jsem si plánoval, a to, jak jsem na to trénoval. Takže se mi ta tvrdá práce vrátila výhrou, což je jedině dobře.

Plánujete odjet někam do zahraničí na kemp?

Teď jsem se vrátil z Polska, uvidím, jestli ještě stihnu jeden týden někde.

Co vám dává pravidelná příprava ve Smoku? Jak se tam posouváte jako bojovník?

Jsem tam mezi elitou evropského MMA. Většina tam zápasí v KSW, Gamrot zápasí v UFC a oni mě berou, jako bych byl z jejich týmu. Jsem šťastný, že jsem našel kus od domova svůj druhý gym.

Nyní vás čeká polský tvrďák Mateusz Legierski. Jak ho vnímáte jako soupeře?

Výzva to je, ale to jsem vždycky měl rád! Vnímám ho jako další překážku, kterou chci přejít. On v OKTAGONu knockoutoval 3 ze 4 soupeřů, rozhodně mu tedy nesmím dovolit dělat to jeho, prostě mu vnutím to svoje (smích).

Jak velkou výhodu vidíte v tom, že soupeř teď dlouho nezápasil?

Myslím si, že určitě mám plus, že jsem v zápasovém tempu. Underground, nějaké zápasy v MMA a teď 2 výhry po sobě... On 2 roky stál a teď v KSW prohrál právě s klukem ze Smoku (polský gym).

Jak se těšíte na zápas v MMA poprvé mimo Česko? Jak vás přijme slovenské publikum?

Já mám cestování za zápasy rád. Už v thajském boxu jsem si užíval ty "výlety" za zápasy. Na publikum se nesoustředím, budu v tunelu a soustředím se jen na soupeře. Pak se po zápase rozkoukám, jak bylo.

Vražedně chladný výkon. Leo Brichta nedovolil Matouši Kohoutovi vůbec nicVideo : Oktagon TV

Dlouho jste měli konflikt s Janem Malachem. Vyjasnilo se to mezi vám, nebo byste k zápasu s ním chtěl v budoucnu dojít a vyříkat si všechno v kleci?

Nevyjasnilo. Nebo jinak – nevyříkali jsme si nic. Ale přijde mi, že jeho projev se změnil a už na mě nepůsobí tak arogantně, tak s ním nemám problém. Pokud to bude vedeni OKTAGONu chtít, proč ne, ale žebříčkově mi to nedává smysl.

Minulou výhru v Pardubicích jsi oslavil šnytem, dáte si v případě vítězství pivo i na Slovensku, nebo se držíte jako milovník piva pouze českých značek?