UFC se vrací do Evropy! „Nový Conor“ však musel řešit nepříjemný incident

Nejprestižnější bojová organizace UFC se vrací zpět do Evropy, konkrétněji do Londýna, kde se odehraje turnaj s názvem „UFC Fight Night“. Také v tomto případě se představí hned několik zvučných jmen. Do akce půjde například šestka těžké váhy Alexandr Volkov, opěvovaný Paddy Pimblett nebo rozjetý Arnold Allen. Hlavní karta startuje v 21:00 SEČ.

Foto: UFC "Nový Conor" Paddy Pimblett jde opět do akce.Foto : UFC

Článek Zlatým hřebem celého turnaje bude souboj v těžké váze. Jelikož UFC ruské sportovce neodstavila, může jít do akce šestka váhy Alexander Volkov, kterému bude čelit Tom Aspinall. Prvně jmenovaný dokázal v nedávném souboji zdolat Marcina Tyburu, nyní však narazí na šest let neporaženého Angličana Aspinalla. Rodák z Wiganu je podle sázkových kanceláří v roli papírového favorita, v prestižní UFC totiž zatím ani jednou neprohrál. Zatímco Volkov je ve většině zápasů zvyklý na dlouhé boje, u Aspinalla je to přesně naopak. Osmadvacetiletý těžkotonážník ani jednou ve své kariéře nedošel k bodování sudích, ve většině případů jeho zápasy končí již v prvním kole. Přijde rychlé KO, nebo se Aspinall poprvé dočká bodování? Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený UFC (@ufc) Mimořádně sledované bude i vystoupení Paddyho Pimbletta, který v loňském roce zažil vítěznou premiéru v UFC a postupnými krůčky se chce dostat k titulové šanci lehké váhy. Mnozí o něm hovoří jako o nástupci Conora McGregora, k takové slávě a úspěchům však má ještě hodně daleko. Anglický bijec si to nyní rozdá s velezkušeným Mexičanem Rodrigem Vargasem. O devět let starší zápasník je v UFC od roku 2019 a od té doby nastoupil do tří duelů, během kterých vyhrál jedinkrát. I kvůli tomu je v roli jasného favorita právě Pimblett, který však několik dní před samotným duelem musel řešit nepříjemnost. Angličan se na hotelu dostal do mely s Iliou Topuriou, jenž se rovněž představí na hlavní kartě. Záběry z incidentu se dostaly na internet a na jednom ze záběrů je vidět, jak vzduchem letí láhev s dezinfekcí. „Tohle se stane, když urazíš mě a mou zem. Měl bys děkovat mému týmu, protože kdyby tam nebyl a neodtáhl by mě, tak bych ti na místě urval hlavu. Tohle není Twitter, chlapče, tohle je skutečný život," vyjádřil se Topuria krátce po incidentu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený UFC (@ufc) Potřetí během necelého roku se v kleci znovu ukáže také Dan Hooker. Již dvaatřicetiletý Novozélanďan se marně pokouší najet na vítěznou vlnu, z posledních čtyř duelů prohrál hned třikrát a rázem spadl na osmé místo pérové váhy. V Londýně se utká se sousedem z žebříčku, a sice sedmičkou Arnoldem Allenem. Ten v UFC zatím ještě neprohrál, vyhrál totiž všech osm zápasů. Nutno ale dodat, že ve většině případů se jednalo o výhru až na body a právě takový scénář se očekává také v duelu se zkušenějším Hookerem.

Reklama