Zatímco si jiní budou užívat obžerství a vše, co k Vánocům patří, pro Peňáze se nic nemění. Talentovaný český MMA bojovník se pro letošek rozhodl vánoční svátky vynechat a oslaví je až po 30. prosinci, kdy jej čeká boj na turnaji Oktagon 38 s Brazilcem Joelem Dos Santosem.

„Minulý rok jsem říkal, že už nechci mít zápas na konci roku, ale je tu další rok a je to tady znovu. Nejsem z toho nadšenej, ale říkám si, že si to dopřeju potom," prozradil vytáhlý ranař. „Rozhodli jsme se, že tyhle Vánoce vynecháme a po Silvestru si uděláme nějakou společnou dovolenou. Dárky budou až opožděně," popisuje tak trochu atypický průběh konce roku.

Na Štědrý den se tak bude muset držet zkrátka. „Vypadá to, že si dám rybu na vodě nebo smaženou. Uvidíme podle váhy. A k tomu asi zeleninu, co se dává do salátu. Akorát bez majonézy a bez všeho ochucení," říká Peňáz. Po zápase ale utrpení opadne a český bojovník s tím naloží po svém. „Předpokládám, že si po zápase nachystám krabičku na hotel a tu pak v rychlosti zlikviduji," prozradil s úsměvem.