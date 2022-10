Už jen krok! Procházkova odveta se finalizuje. Svede český šampion bitvu u protinožců?

„Je tu posun, jsme před finalizací odvety. Snad do konce týdne bude vše uzavřeno a potvrzeno,“ potvrdil pro Sport.cz trenér a manažer v jedné osobě Martin Karaivanov. Český šampion Jiří Procházka by se tak v nejbližších dnech mohl dočkat oficiálního oznámení druhého měření sil s Gloverem Teixeirou. Otázkou zatím zůstává, kdy a kde k boji dojde. Do hry totiž vstoupilo na první dobrou nečekané datum, UFC navíc Procházku zbavila dvou potenciálních soupeřů.

Foto: UFC Jiří Procházka v nedávné bitvě dokázal vybojovat titul polotěžké váhy organizace UFC.Foto : UFC

Článek „Myslím si, že to ještě v září potrvá a budeme čekat. Obě strany se budou snažit přesvědčovat, aby UFC šla jejich cestou. Budeme muset najít společný kompromis a řešení. Je jasně daná odveta s Gloverem, u které řešíme čas a místo," řekl v polovině srpna trenér Martin Karaivanov pro Sport.cz ohledně aktuálního stavu vyjednávání. Ani s odstupem necelých dvou měsíců není odvetný duel mezi šampionem Jiřím Procházkou a vyzyvatelem Gloverem Teixeirou oficiálně potvrzen. Jednání se stále táhnou, všechny strany chtějí pro sebe ty nejlepší podmínky, přesto se kruh vyjednávání pomalu a jistě uzavírá. „Je tu posun, jsme před finalizací odvety. Snad do konce týdne bude vše uzavřeno a potvrzeno," potvrdil pro Sport.cz trenér Karaivanov. Největší ovace měl v Brně Jiří Procházka. Celá hala s ním řvala: Vítězství!Video : Sport.cz Fanoušci by se tak v nejbližší době mohli dočkat oficiálního oznámení vysoce žádané bitvy, nyní se ale nabízí otázka, kdy a kde k boji dojde. Zatímco tým kolem českého šampiona ještě před několika týdny trval na 10. prosinci, a tedy bitvě ještě na konci letošního roku, dost možná se nakonec Procházka popasuje s první obhajobou pásu polotěžké váhy až v roce 2023. UFC totiž před několika dny vydala prohlášení, že se po necelých čtyřech letech vrací na australskou půdu, konkrétněji do Perthu, kde se turnaj s pořadovým číslem 284. uskuteční 12. února 2023. Příspěvek na sociálních sítích sdílel i Procházkův trenér a manažer Karaivanov. „Do jednání vstupuje víc faktorů, nezáleží to jen na nás. My máme jasno od začátku," komentoval bývalý zápasník v diskuzi pod příspěvkem na Twitteru. Je tedy skutečně ve hře, že se český šampion porve o pás v Austrálii? Nebo dokonce vstoupí do hry úplně jiný termín? Nadcházející dny napoví. Minimálně je ze hry turnaj v Brazílii, kam se UFC vydá v lednu a pro Teixeiru by to znamenalo výhodu domácího prostředí. Hmmm 😉 https://t.co/IF6LGN5Axx — Martin Karaivanov (@MartinJetsaam) October 11, 2022 Organizace UFC navíc českého šampiona Jiřího Procházku zbavila dvou potenciálních soupeřů. 14 dnů před Vánoci, tedy 10. prosince, bude na posledním číslovaném turnaji letošního roku v hlavní režii bitva Jana Blachowicze s rozjetým Magomedem Ankalajevem. Oba bojovníci byli dost často zmiňováni v souvislosti s bojem proti Jiřímu Procházkovi, jak se ale zdá, cestě k odvetě s Gloverem Teixeirou nic nebrání. MMA Vítězství! České naděje slaví zlatý úspěch. Podporu jim vyjádřil i šampion Procházka