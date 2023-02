Uzdravený Vémola si před bitvou s Kinclem střihne další zápas. Bere ho ještě někdo vážně? ptá se šampion

Je tomu přesně týden, co byl oficiálně oznámen druhý termín odvetného souboje mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Prvně jmenovaný na cestě za návratem se ale do klece podívá už měsíc před avizovanou bitvou. Organizace Oktagon MMA totiž oznámila jeho další zápas na liberecký turnaj, jenž se koná 15. dubna, a nejen fanoušci pořádně zpozorněli. Podle mnohých Terminátor najíždí na zběsilé tempo a duel s Kinclem by v případě komplikací mohl být v ohrožení. Koneckonců na jeho nově oznámený zápas obratem zareagoval právě i dlouholetý rival.

Foto: Oktagon MMA Karlos Vémola s pásem polotěžké váhy organizace Oktagon MMA. Ilustrační foto.Foto : Oktagon MMA

Článek V kleci se naposledy objevil v červenci loňského roku (získal titul polotěžké divize), nyní se ale rychlostí blesku snaží dohnat ztracené zápasové tempo. Vémola se proto zpět do akce vrátí již v dubnu, a sice na premiérovém turnaji Oktagon 41 v liberecké Home Credit Areně, který je na programu 15. dubna. „Na cestě k titulovému zápasu s Patrikem Kinclem čeká Karlose první zápas po zranění a dlouhé pauze, která trvala 9 měsíců. Váha je smluvena na 88 kilogramů," informovala organizace, která zatím neodhalila podobu soupeře. Pro Terminátora se každopádně bude jednat o zatěžkávací zkoušku před avizovanou odvetnou bitvou s šampionem střední váhy Patrikem Kinclem. Jejich vzájemný střet přitom přijde hned následující měsíc – 20. května. Tak či onak se Vémolův zdravotní stav, který především v prosinci loňského roku nebyl vůbec dobrý a kvůli němu dokonce zrušil první termín bitvy s Kinclem, rapidně zlepšil. I kvůli tomuto pokroku dostal sedmatřicetiletý král polotěžké váhy od doktorů zelenou, otázkou ale zůstává, zda se nejedná o příliš zběsilé tempo. Vrásky na čele se zcela jistě objeví i na Kinclově čele, kterému nezbývá než doufat, že se Vémolův „rozehřívací" zápas obejde bez sebemenších problémů. Případné další zrušení vzájemné bitvy by totiž mohlo znamenat konec jedné velké kapitoly. "Když mi Oktagon o tomhle zápase řekl, tak jsem zrovna neskákal radostí. Možná Karel počítal s tím, že cuknu, půjdu na Gamechanger a jemu se tak uvolní cesta pro můj titul. Na květen je připraven náhradní soupeř, takže přípravu budu ladit tímhle směrem, a pak vyzvu Brita. Vejmluva ať si klidně utíká dál a odveta proběhne až u soudu," rozepsal se Kincl na Instagramu. "Jestli z toho Karel zase uteče, tak už nemám žádnou další motivaci mu dávat další šanci. I skalní fanoušci uvidí, že je to čistě nafouklá bublina, která jen povídá před kamerami a není schopna svá slova dokázat činy. Jsem zvědavej, jestli Tipsport vypíše nějaké kurzy na to, jestli Karlos zase uteče," promluvil šampion pro Sport.cz. Turnaj Oktagon 41 v Liberci tak dostal další zvučné jméno. Organizace totiž oznámila účast Gábora Borárose, Daniela Škvora, Ondřeje Rašky či Robina Fošuma. Vrcholem turnaje bude souboj o pás bantamové váhy mezi šampionem Jonasem Magardem a prozatímním šampionem Gustavem Lopezem. MMA Šampion Kincl a jeho dvojí boj s Vémolou. Po bitvě v kleci hodlá uspět i u soudu