Šanci zápasit v prestižní UFC dostalo v předchozích letech hned několik českých a slovenských zápasníků. A pokaždé to bylo díky dobrým výkonům v organizaci OKTAGON MMA. Ta tak neustále musí řešit problémy spojené s pouštěním vlastních zápasníků do nejprestižnější bojové organizace a logicky se nabízí otázka, jak tomu zabránit a jak své hvězdy ustrážit před zájmem z jiných stran. Nejen o tom se rozpovídal promotér Ondřej Novotný.

Jak funguje proces nabídnutí smlouvy od UFC?

Funguje to tak, že krom tří organizací na světe, si ekosystém vymyslel to, že, když zápasník dostane nabídku z UFC, tak ho ta organizace automaticky pustí. Samozřejmě to tak nemají všichni, ale někteří ano.

Dokážete si představit, že by to fungovalo jako ve fotbale? Nabídnou vám peníze za zápasníka a bude na vás, zda to přijmete.

Doufám, že to reálné je. Nikdo ale neví, kam se to bude vyvíjet. Každopádně je to jedna z možností, jak chránit své investice.

Nebo třeba výměnou zápasníka za zápasníka.

To je to samé, je to strašně komplexní věc. Pak je otázka, zda by ty zápasníci byli vašimi zaměstnanci, zda byste jim platili sociální a zdravotní pojištění. Záleží, jak by to celé bylo nastavené. V některých sportech je to například nastavené tak, že ten klub jim poskytuje něco jiného. Podobný případ je i u hokeje, kde české kluby posílají hráče do NHL a také utřou nos, jsou naštvaní. To si nedokázali vyřešit za x desítek let hokeje. My jako nejmladší největší sport tohle ještě nemůžeme mít vyřešené, protože nevíme co se sebou. Neexistuje žádná reálná struktura. Přijde ale čas, kdy se mi všichni velcí budeme muset domluvit, jak budeme určité věci dělat. Ale teď ten čas není, člověk s tím nepohne.

Nyní o smlouvu s UFC zabojuje Matěj Peňáz, který se představí v Dana White's Contender Series. Je to něco, s čím jste nepočítali?

Já jsem to věděl, možná i dřív než Matěj. My mezi sebou komunikujeme, ten svět je malý. Já vím, co dělají oni a oni zase vědí, co dělám já. To zahrnuje třeba 10-15 lidí na světě. Vy víte, co se chystá, jaká je nálada a co se může případně stát.

Peňáz se MMA věnuje dva roky, během kterých šestkrát zvítězil. Nemyslíte si, že jeho šance v DWCS přišla moc brzo?

Myslím si, že jo, je to zbytečně brzo. Samozřejmě je to Matějovo a jeho týmu rozhodnutí, mně nezbývá nic jiného, než jim držet palce. Tak jako každému, kdo si jde za svým snem.

Jaké šance mu dáváte v Contenderu? Případně UFC?

Myslím si, že v Contenderu může porazit úplně kohokoliv. Nejsou tam soupeři, které by Matěj nemohl porazit. Ale, když přijde na UFC, tak si myslím, že je to úplně jiná písnička. Tam strašně záleží na tom, jestli UFC chce, abyste byl hvězda, nebo chce, abyste byl jeden z mála. Pakliže ho budou brát jako jednoho z mnoha, tak to bude pro Matěje hodně těžké.

Jak to berete jako organizace?

Samozřejmě, že nás to se*e. Protože v MMA je to hloupě nastavené a je to věc, která se bude ještě vyvíjet. Je to takové rádoby ultimátní právo, ale takhle by to být nemělo. Jediné, jak se tomu člověk může v tuhle chvíli bránit, je být dostateční velcí. My potřebujeme být dostatečné velcí, abychom podepisovali smlouvy, které tohle nedovolují.

Peňáz tak může následovat další české a slovenské zástupce, které z vaší organizace pronikli do UFC.

UFC je Liga mistrů, o tom se nemusíme bavit. Byť už tam hodně zápasníků je horších, než je v OKTAGONu. Ale jsem rád, že se to ukazuje pozitivní bilancí těch kluků, kteří odcházejí od nás. Když bychom to kombinovali, tak by to aktuálně měli třeba 10-3. Ukazuje se, jak kvalitní organizace jsme a jak těžké je být u nás šampion, což je skvělé.

Je v nejbližší době možné, že se do UFC podívá další český nebo slovenský zápasník? Ať už z vaší organizace nebo jiné.