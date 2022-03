Fotogalerie +2

První turnaj mají za sebou, nyní se připravují na další. Zahřívací zkouška se nově vzniklé organizaci RFA podle naprosté většiny povedla. Z řad fanoušků, zápasníků či sponzorů chodí výhradně slova chvály. Podobně to vidí také promotér organizace Boris Marhanský, který i přes drobné chyby věří, že se první velký turnaj (14. květen) povede ve velkém stylu.

Jak jste si užil váš první turnaj?

Nejprve jsem byl první ve stresu, pak to ale z nás opadlo a užili jsme si to. Jsme hodně spokojení, jak to celé dopadlo.

Splnil to vaše očekávání?

To, co jsme si naplánovali, tak to se podle mě povedlo splnit. Co se týká interní stránky, tak tedy určitě. Máme pocit, že si to užili i fanoušci. Chodí nám nespočet zpráv o tom, jak si to lidé užili, jak se jim líbilo sledování přes PPV. Hrozně nás to těší. Turnaj navštívilo i spoustu osobností ze světa MMA, například Karlos Vémola, David Kozma, Ivan Buchinger. Ti všichni si to pochvalovali a líbilo se jim to. Odprezentovali jsme se v takovém světle, v jakém jsme chtěli.

Co jste říkal na atmosféru v hale?

Byla super, bylo tam 50% kapacity, lidé si to užívali a chodili za námi. Po dlouhé době měli na Slovensku možnost se podívat na nějakou podobnou akci. Příští turnaj to navíc bude o to lepší, když budeme moct využít 100% kapacity.

Dostávali jste i negativní reakce?

Co nám chodilo do zpráv, tak 99,9% zpráv bylo pozitivních. Byly tam třeba jeden nebo dva negativní komenty, ale naprostá většina byla pozitivních. Co se týče těch negativních, tak se nejednalo o nic konkrétního

Viděli jste během turnaje nějaké chyby?

Našli jsme si nějaké věci. Už jen kvůli tomu se tak akce jmenovala „Warm Up", abychom vychytali drobné chybičky a následně je dokázali změnit. Víme o nich, zapsali jsme si je a v květnu doufám, že se vyvarujeme i těmto maličkostem. Stále je na čem pracovat.

Kdybyste mohl zpětně změnit jednu věc, která by to byla?

Bylo patnáct zápasů, ten turnaj byl kvůli tomu dlouhý. Někomu to proto mohlo připadat únavné. Do budoucnosti aspoň víme, s jakým číslem zápasů můžeme pracovat. Dovedu si představit, že by se konečné číslo pohybovalo kolem 11-12 zápasů. Tím pádem by to bylo rychlejší.

Už víte, jaký úspěch mělo PPV?

Byl o ně velký zájem, až jsem z toho byl překvapený. Bavíme se zde o číslech v řadů desítky tisíc. Momentálně čekáme i na čísla od našich partnerů, pak budeme vědět další informace.

Další turnaj máte za dva měsíce, co se bude do té doby dít?

Tenhle týden budeme ještě řešit některé věci z uplynulého turnaje, zároveň dáme lidem z týmu trochu volna, poslední týdny dělali prakticky non-stop. Všichni si dáme společný brainstorming, zpětně se podíváme na turnaj a budeme ladit detaily. Zároveň se budeme připravovat na květnový turnaj, postupně odkryjeme celou kartu a ohlásíme také hlavní zápas. Chystáme se na dalším turnaji vyprodat celou halu, už teď jsme prodali zhruba 20% lístků z celkové kapacity.

Kdybyste měl vybrat nejlepší zápas večera, který by to byl?

Určitě se všichni shodli na tom, že to byl zápas Matěje Kozubovského a Jakuba Benka. Byl to vynikající zápas, rozhodoval se na body, celá hala byla ve vytržení. Nic tomu nechybělo.

Čekal jste v mnohých případech až tak jednoznačné zápasy? Například Leo Brichta přejel soupeře za tři minuty.

Nečekali jsme, že budou až tak rychlé, ukázala se dominance našich bojovníků. V případě Lea jsem věděl, že je velmi dobře připravený. Když jsem si psal s jeho trenéry, tak mi říkali, že má životní formu. Na druhou stranu se Dadaev snažil dělat všechny možné finty, aby Lea rozhodil. Třeba tím, že přišel deset minut před koncem oficiálního vážení. To nám nadělalo trochu vrásky, říkali jsme si, jak je to možné. Navíc den předtím změnil váhu, což ale Leo přijal. Neměl s tím žádný problém, zachoval se jako naprostý profesionál.

Také Tomáš Možný předvedl suverénní výkon.

Tomáš měl mít původně jiného soupeře, který ale zápas ze zdravotních důvodů zrušil. Na poslední chvíli jsme mu našli náhradu, zároveň jsme nevěděli, co od toho očekávat. Tomáš každopádně dokázal, jak je kvalitní soupeř a že se řadí mezi nejlepší zápasníky na česko-slovenské scéně.

Po zápase do klece přišel Alexander Cverna, který měl staredown s Tomášem Možným. Je tedy jejich zápas dohodnutý?

Na vážení, které bylo den předtím, Cverna došel s týmem a něco se tam začalo dít. Během vážení na Tomáše něco pokřikoval a já jsem si potřeboval ujistit, jestli to myslí vážně. Řekl mi, že by s ním chtěl mít zápas v MMA. Rozhodně jsem ale nečekal, že si ho Tomáš po zápase zavolá do klece, všichni jsme byli trochu nepřipravení. Já jsem například musel z druhé strany haly utíkat do klece. Po turnaji jsme si zavolali, dohodli jsme se na podmínkách a myslím si, že v nejbližší době oznámíme, na kterém turnaji si to spolu rozdají.

Staredown byl tedy spontánní?

Ano, přesně tak. I na kameře bylo vidět, že jsem úplně někde jinde. O to lepší bylo, že to bylo spontánní. Jsem rád, že tam po sobě nevyjeli (smích).

Co jste říkal na rozhodnutí ohledně zápasu u Davida Hoška? Opravdu podal polský roh protest?

Ano, opravdu podali oficiální protest, celé se to bude řešit. Uvidíme, jak to celé dopadne. Komise si vyžádala video ze zápasu a z její strany přijde nějaké vyjádření.

S výkonem rozhodčích jste tedy spokojení?

Myslím si, že to bylo hodně profesionální. Už jen kvůli tomu, že tam nejsou jen rozhodčí, ale také komisaři. Důkladně jsme si poslechli informace od Jakuba Müllera (český rozhodčí), který nám řekl, jak se to dělá ve světě, chceme, aby to bylo na té nejvyšší možné úrovni. Když nepočítám zápas mezi Davidem Hoškem a Bartlomiejem Gladkowiczem tak si myslím, že všichni zápasníci byli spokojení.

Na turnaj se přišlo podívat spoustu osobností ze světa MMA. V hledišti byl například spatřen Karlos Vémola, David Kozma nebo Ivan Buchinger. Je jejich příchod k RFA na pořadu dne?

Zatím se k tomu nechci vyjadřovat. Je ale samozřejmostí, že se naše organizace zajímá o ty největší jména a osobnosti. Zároveň se snažíme podporovat amatérskou scénu a vybudovat si naše vlastní hvězdy.

