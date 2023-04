Avizovaný první termín odvetného duelu s Kinclem byl stanoven na loňský prosinec, kdy ovšem Terminátor nečekaně místo klece zamířil do nemocnice, kde několik týdnů bojoval se zánětem v těle. „Bohužel jsem přes odřeninu přes loket dostal do těla zánět. Šířil se neuvěřitelně rychle. Ze zánětu uzlin mi to prasklo a rozlehlo se to do celé části," popisuje nepříjemnosti Terminátor, který byl pod drobnohledem uznávaného lékaře Pavla Koláře.

„Jeho stav byl skutečně závažný. Zánětlivé parametry byly vysoké. Prakticky to bylo na hraně života," přiznává v pořadu V kůži bojovníka. „Zachránila ho až antibiotika. I když ze začátku ne úplně zabírala. Až následně postupnou kombinací došlo ke zlepšení. To, jak to zvládnul a jak rychle, bylo pro každého překvapivé. Jeho organismus má vyšší stupeň odolnosti," říká Kolář.

„Během té kritické noci u mě byl doktor Kolář a řekl mi, že byl u mě celý večer, protože si myslel, že to nedám," líčí sedmatřicetiletý Vémola, který byl během pobytu v nemocnici pod palbou nepříjemných komentářů. „Strhla se hrozná lavina hejtů, že jsem do zápasu nenastoupil. Proč bych měl dostat strach z někoho, koho už jsem porazil?" ptá se.

Terminátor se z nepříjemností dostal, a to možná překvapivě rychle. Rychlostí blesku se domluvil také druhý termín odvety s Kinclem. Ještě před 20. květnem ale přijde pro Vémolu ještě jeden test. Na turnaji Oktagon 41 v Liberci se utká se samojským bojovníkem Al Matavaem. „Dělá skvělé zápasy, v rukou má opravdové rány. A to je přesně to, co potřebuji. Být rychlý a nenechat se od nikoho trefit," popisuje šampion polotěžké váhy.

Zároveň si uvědomuje, že tímto zápasem riskuje. „Každý zápas je pro mě risk. Ale pokud nejsem schopný porazit lidi, jako jsou Matavao a Patrik Kincl, tak jak můžu mít tu drzost a troufalost vyzývat tak skvělého šampiona jako je Attila Végh? Rozhodně nebudu čekat a hrát bezpečnou hru, aby mě někdo náhodou neporazil," konstatuje Vémola, který by se Véghovi měl podruhé v kariéře postavit na konci letošního roku.

Návrat bere maximálně vážně a svědčí o tom nabírání zkušeností a zápasové formy v zahraničním prostředí. Nejprve Thajsko, poté i sparingy v německém UFD gymu, kde se připravoval i s Kinclovým posledním přemožitelem Robertem Soldičem. „Viděl jsem, že tady bude napjatá atmosféra a nic mi nebudou chtít dát zadarmo. Je tu světová špička," říká s nadšením v pořadu Na dohled.

„Překvapilo mě, že přišel zrovna sem, protože se občas na Instagramu popichujeme. Je super, že je tu s námi. Je silný, má dobrou kontrolou a takedowny. Je silnější, než Kincl," srovnává Chorvat Soldič, který aktuálně působí v asijské organizaci ONE Championship.

Spolupráce mezi Vémolou a Soldičem však nechává hradeckého rodáka Kincla klidným. „Nemyslím si, že by to byl nějaký extra dobrý náhled na mě. Třeba jiný, než se dá vyčíst ze zápasů. Už je to taky nějaký čas zpátky. Od té doby jsem se posunul. Dalo mi to spoustu věcí. Začal jsem pracovat na chybách a troufám si tvrdit, že aktuálně na tom jsem o poznání lépe, než během toho zápasu," popisuje král divize do 84 kilogramů pro Sport.cz.

Vémola si v nejbližších duelech nic jiného než vítězství nepřipouští. „To, že jsem připravený ho (Matavaa) porazit, je pro mě samozřejmá věc. Je to další zastávka na mé cestě. Mám rád rychlá ukončení, TKO a easy money. Stejně tak věřím, že ukončím Kincla dřív, než si lidi myslí. Myslím si, že budou hodně překvapení," vysvětluje.

Ještě před odvetou ale bude muset projít zatěžkávací zkouškou v podobě Matavaa, který naposledy překvapivě rychle složil Slováka Mazúcha a stejně tak rychle chce skoncovat také s Vémolou. „Když já střelím, tak padne každý. A 15. dubna počítejte s tím, že znovu udeřím," láká diváky.