V jaké fázi přípravy aktuálně jste?

Teď je takový ten vrchol, až do zápasu. To znamená, že se rozšvihám a pak to za několik dnů zregeneruji. A takhle to jde dál. Do toho si hlídám i jídlo. Zatím to není žádný extrém, je to v pohodě. Tak nějak se plně soustředím na závěr zápasu.

Jaká jsou tedy omezení ve stravě?

Takové ty cheat daye, ty jsem vyhodil úplně. Už před nějakou dobou. Mám spočítané bílkoviny, sacharidy i tuky. Podle toho funguji.

Je ve vaší přípravě něco jinak, než tomu bylo třeba v prosinci, kdy byl plánovaný první termín proti Karlosovi?

Pár věcí se upravilo, ale spíš jen tréninkově. Měl jsem nějaké feedbecky, které mi úplně nešly. Na to se teď zaměřuji. Je tam i maličko jiné složení kondičních tréninků. Rovněž se stále snažím potkávat s kluky, kteří mají také podobnou přípravu na zápas. Tempo je pak daleko lepší. Nevadí mi se připravovat s někým, kdo má buď ve stejný termín, nebo klidně i chvilku dřív zápas. Tempo je pak ostřejší, parťáci tam nikoho nic neodpustí, žádnou chybu. Společně se ženeme kupředu.

Co vaše poraněná ruka, se kterou soupeříte již od loňského září?

Ve většině tréninků to necítím. Upřímně ale můžu přiznat, že minulý týden jsem to blbě trefil na lapu, ale spíš to asi byla brňavka. Trochu jsem se vyděsil, že jsem si to obnovil, ale za hodinu jsem o tom nevěděl. Je to super feedback. Že když to trefím blbě, tak ruka drží a je to v pohodě. Jsem rád, že jsem to nemusel řešit operativně. Ve finále by ten prosincový termín byl pro ruku dost znatelný. Pochopitelně bych ale raději chtěl zápasit v tom prosinci a měl to za sebou. Ale takové to uvědomělé já říká, že je to lepší a díky tomu jsem se vyhnul nějakým závažnějším následkům. Zahojilo se to samo a nemusel mi do toho nikdo sahat.

Nezápasil jste více než půl roku. Už máte v sobě potřebu se lidem zase ukázat?

Spíš mám potřebu to, co nás čeká, ukončit. To je jediné. Nevadí mi, že mám takhle dlouhou pauzu. Samozřejmě, že bych rád zápasil častěji, ale bohužel to nešlo a nedopadlo to. Každopádně vím, co mě čeká. Jak se mám připravit, co očekávat od O2 areny. To je furt stejné, to se nemění.

Naposledy zápas netrval ani dvě celé minuty. Jsou pro vás takhle krátké zápasy přínosné?

Já jsem s tím spokojený. Dostal jsem se do zápasového tempa, díky tomu se mi to povedlo takhle rychle ukončit. Naopak Alex se do toho nestihl dostat. Mně to ale sedlo. Jediné, co bylo blbé, že jsem si z toho odnesl to zranění. Ve finále je to i dobře, protože člověk neví, jak by to vypadalo v dalších kolech. A pro mě osobně je důležité, abych si v zápase prosadil věci, které jsou dlouhou dobu předtím trénoval. To je to hlavní. Pak je mi jedno, jak dlouho zápas trvá. Pokud tedy nejde vyloženě o nějaký šťastnou ránu z prvního úderu, kde člověk toho fakt moc nevyzkouší.

Jak jste na tom po psychické stránce? Přeci jenom ve vás alespoň z nějaké části musí být strašák toho, že by k zápasu znovu nemuselo dojít...

Snažím si tohle vůbec nepřipouštět. Kdyby to opět nedopadlo, tak by mě to samozřejmě psychicky dost bolelo...ale vůbec si to nepouštím do hlavy. Připravuji se na O2 arenu a věřím, že ten zápas na 99,9 % proběhne.

Hodně lidí na psychice pracuje, například mají svého mentálního kouče. Co pomáhá vám?

Pro mě je důležité, abych věděl, že v tréninku jsem udělal maximum a jsem ready to v zápase prodat. Co se týče nervozity, tak nějaký takový druh je tam vždycky, a to pro každého. Pak je právě důležité, jak s tím člověk pracuje. Je potřeba na sebe nevytvářet nějaký tlak, což se mi v minulosti také párkrát stalo. Je důležité si tu nervozitu a pocity z toho zpracovat a být v pohodě a srovnaný s tím.

Nyní cítíte, že je na vás tlak?

Nemyslím si, alespoň si to nijak nepřipouštím.

S Karlosem jste se naposledy viděli před zhruba měsícem, od té doby je mezi vámi ticho. Očekáváte, že zas dojde k nějaké slovní konfrontaci?

Vůbec netuším...takhle mi to ale vyhovuje. Lépe se připravuji na tréninky a nemusím nikam cestovat. Neztratím půl nebo celý den těmahle mediálními věci. Pro mě jedině dobře.

Pernou přípravu podstupuje i Vémola, který v těchto dnech trénuje s vaším posledním přemožitelem Robertem Soldičem. Mohou tam být od něj směrem ke Karlosovi nějaké rady?

Nemyslím si, že by to byl nějaký extra dobrý náhled na mě. Třeba jiný, než se dá vyčíst ze zápasů. Už je to taky nějaký čas zpátky. Od té doby jsem se posunul. Dalo mi to spoustu věcí. Začal jsem pracovat na chybách a troufám si tvrdit, že aktuálně na tom jsem o poznání lépe, než během toho zápasu.