Pár dnů do zápasu. V jakém je Patrik rozpoložení?

Je taková ta klasická předzápasová nálada, kdy člověk v posledních dnech před zápasem řeší dietu. Není to nic neobvyklého. Patrik je úplně v klidu, připravený na zápas. Teď už jen doshazovat a jít na to.

Probíhá i komunikace s vámi? Co mu v těchto dnech radíte?

Teď už řešíme jen detaily a říkáme si, kde trénovat, kde přidat a případně ubrat. V tomhle posledním týdnu už to není nic velkého, je to zaměřené na doladění váhy. Patrik přesně ví, co má před zápasem dělat. Během posledního týdne se s tím stejně už moc dělat nedá. Jen se pobavíme, jak se kdo má a cítí. (úsměv)

Jak důležitost zápasu vnímáte vy jako trenér?

Důležitost zápasu je obrovská. Pro Patrika je tenhle zápas nesmírně důležitý. Ne kvůli tomu, že by ho měl někam posunout v žebříčku. Nečekám, že by ten posun měl být nějak velký, protože Karlos není nijak extra vysoko postavený oproti jiným borcům, proti kterým Patrik byl nebo bude. Spíš je to z osobního hlediska. Zápas dlouho chtěl, chce vyhrát a hodně pro něj znamená. Žebříček a věci okolo jdou v tomhle případě stranou.

Před tímto zápasem jste spolu tradičně trénovali. V jaké je formě oproti prosinci, kdy byl první termín odvety, který nakonec nevyšel?

Podle mě je v ještě lepší formě. Má za sebou dobrý kemp, hodně se nadřel. Teď začal monitorovat svojí přípravu v rámci vlogů, je tam celá jeho cesta. Zase je o něco dál. I přes svůj věk se dokáže neustále vyvíjet a zlepšovat se. Učí se nové věci, což spousta lidí zapomíná. Má zase další zbraně, kterými může hrozit. Myslím si, že zápas s Lohorém toho byl nejlepším důkazem (Kincl zvítězil za 114 vteřin).

Nahlodalo Patrika hodně, že to v prosinci nevyšlo?

Každému člověku vadí, že se mu zruší zápas, ale tenkrát měl ještě zraněnou ruku. Aspoň to stihl doléčit. Nemyslím si, že by ho to mělo psychicky nějak nahlodat. Naopak. Teď si to vynahradí a na to si počkáme několik posledních dnů.

K zápasu přesto dojde a jak on sám říká, je to pro něj osobní. Cítíte z něj to samé?

Určitě. Je to pro něj osobní. Jak už jsem říkal, tady nejde o žebříček, ale vyhrát zápas a ukázat, kdo je tady jednička. O nic jiného nejde. Určitě je za to dobře zaplaceno (smích) a udělá to nějaký fame. To si Patrik ale rozhodně nepřipouští. Jediné, co ho zajímá, je vyhrát.

Bude to odveta po pěti letech. V čem se Patrik za tu dobu změnil?

Je toho strašně moc. Pět let je dlouhá doba. Patrik tou dobou byl zápasník, kterému bylo nějakých sedmadvacet, a za tu dobu se vyvinul. Udělal obrovský kus práce. Hodně se ale změnil v tom, že za tu dobu nabral spoustu hmoty. Metabolismus zpomaluje a člověk sílí. Pak je to shazování těžší. Teď už je to opravdová 84 (střední váha). Já osobně bych ho radši viděl právě tady, než v 77 (veltrová váha), ael ve finále to stejně záleží jen na něm. Rovněž se posunul technicky, silově i váhově. To všechno Karlos pocítí a bude to pro něj velké překvapení.

Kde naopak vidíte progres u Vémoly? Někteří jsou názoru, že se od té doby naopak příliš neposunul...

Pokud se podíváme na jeho zápasy, tak to tak je. Nerad to říkám, ale když to vezmu za sebe jako fightera a sportovního analytika, tak to můžu rozebrat fakt hodně. A upřímně? Nevidím tam obrovský posun. Samozřejmě mentálně jde do zápasu připravený, chce vyhrávat, ale technicky je to furt to samé. Nehledě na to mi přijde, že s přibývajícím věkem a velkým odvodňováním a shazováním váhy, se stává víc skleněnější a trpí na údery soupeřů. To všechno jsou věci, které se nahromadí. Myslím si, že mu takové věci dost berou. Je ale otázka, jak se to ukáže v tomhle zápase.

Vémola si před zápasem s Kinclem dal ještě duel s Al Matavaem. Co vám takový zápas ukázal?

Matavao ukázal, co už dlouho víme. Karlos jel svůj styl a bylo vidět, že nechce sežrat nějaké údery. To se mu nedařilo, chtěl za každou cenu na zem. Podle mě dostal několik hodně nepříjemných úderů a byl otřesený. To ale nejlíp ví on sám. Rovněž nám to ukázalo, že se zas tolik nezměnil a naopak je to velká šance tenhle zápas ukončit hodně brzo. To si ale ukážeme až v sobotu.

Je tento zápas pro Kincla vrchol kariéry? Třeba víc než titulová bitva v KSW s Robertem Soldičem?

Nemyslím si. Pro fanoušky samozřejmě ano, někdo to takhle vnímá, jako největší zápas české scény, a velký zápas to bezesporu je. Ale Patrik má za sebou obrovské bitvy. Například s Alexandrem Šlemenkem, který v té době byl ve fantastické formě. Nebo proti Augustu Wallenovi. Zápasil i s Albertem Durajevem který to teď seká v UFC. Utkal se právě i s Robrtem Soldičem, a kdyby ho porazil, byl by to větší úspěch. Tohle všechno jsou obrovská jména.

Obrovský zápas to jistě bude pro česko-slovenskou scénu. Považujete ho za ten úplně největší?

Za poslední tři roky ano, ale historicky to podle mě tak není. Největší možná co se týče sledovanosti. Největší zápas, který u nás byl a možná je nedoceněný, pro mě je souboj Ivana Buchingera a Mairbeka Tajsumova (2008 v organizaci Hell Cage Championship). Obrovský duel. Dva neuvěřitelní válečníci. Úlet. Oba toho dokázali hrozně moc. Jsou to hvězdy světového formátu. Bohužel Ivan nikdy nešel do UFC, což je velká škoda. Tajmsumovovi se tam naopak dařilo.