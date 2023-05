Pár dnů do zápasu, jak je Karlos připravený?

Skvěle. Karlos byl v kleci už před měsícem a byl to takový testovací duel, ve kterém se potřeboval dostat do zápasového módu, přípravy a stresu kolem. Navíc to už částečně bylo zaměřené právě na souboj s Patrikem. Je ale jasné, že se musely hlídat věci specifické na Al Matavaa. Jeho obrácený guard, silné údery a podsaditá postava. Po tomhle duelu jsme si tyhle věci zanalyzovali a pracovali jsme na tom měsíc až do zápasu s Patrikem.

Byl ten měsíc adekvátní doba?

Myslím, že ano. Karlos ten zápas předtím potřeboval. Potřeboval se do toho dostat. Ukázaly se nějaké chybky, které bylo potřeba upravit a zpracovat. Je to zase větší motivace pro Karlose na nich pracovat a upravit režim. Nedostat se do módu, který měl už v zápase s Matavaem a neudělat chyby, který by případně mohl Patrik potrestat.

Zápas s Ala Matavaem nakonec proběhl v domluvené váze do 92 kg, teď Vémola musí hubnout do 84. Zvládne to?

Jedna věc je ta, že dělat dvakrát za sebou 84, je pro každého bojovníka obtížné. Na tělu se to hodně podepíše a u druhého shazování by mohl nastat problém. S Matavaem byla tahle váha zvolená z toho důvodu, že už sám měl historicky problémy s váhou, a 84 by neudělal. Teď by vlastně neudělal ani limit do polotěžké váhy (93), ve které by stejně zápas být nemohl, protože tam je šampion stále Karlos. Nedávalo by to smysl. Původně tedy bylo domluvených 89, což by Karlos normálně v pohodě udělal, ale nakonec se to kvůli soupeřově nenavážení posunulo ještě výš. Paradoxně si tělo jen lehce sáhlo na shazovací mód a nedostalo se do velkého stresu. I díky tomu by nemělo být ovlivněné shazování, které Karlose teď čeká. Ještě dnes má poslední tréninky, od zítra ho čeká právě dělání váhy.

Jak vypadá komunikace mezi trenérem a zápasníkem právě v době, kdy už nezápasí a jen se soustřeďuje na dělání váhy?

Píšeme si ohledně váhy, stejně tak tomu bylo dnes. Řešíme další detaily, komunikace stále probíhá. Karlos ale samozřejmě kolem sebe má další lidi, kteří mu s váhou pomáhají. On sám ale nejlíp ví, jak s tělem má pracovat. Je v tomhle naprostý profík. Krom jediného případu (před obhajobou proti Milanu Ďatelinkovi nenavážil o 0,6 kg) váhu vždycky udělal. Neobávám se, že by měl mít nějaký problém.

Je už na Karlosovi vidět, že je odveta prakticky za rohem?

Každý bojovník se s blížícím se zápasem mění. Je agresivnější a dravější. To je správně. Organismus se připravuje na zápas a dostává se do správného módu. Ti kluci jsou pak mnohem ostřejší a důraznější ve všech věcech, které dělají. Tak to má být.

Jak to máte vy jako trenér? Také se takhle měníte?

U mě se nervozita zvyšuje s každým nadcházejícím zápasem. Přelévá se to z jednoho na druhého, protože každý svěřenec má před sebou důležitý duel. Prožívám to s nimi a pro mě samotného je to stejně důležité. Agresivnější ale snad nejsem. (smích)

Říkáte, že zápas je obrovsky důležitý. Porážka jednoho či druhého bude pro jejich kariéru velká rána, viďte?

Určitě. Oni jsou defacto na vrcholku potravinového řetězce. Bojují o titul v prestižní evropské organizaci a pád pochopitelně hodně bolí. Je to umocněné i těmi emocemi a trashtalkem, které tím už nějakou dobu provázejí. Tyhle věci tomu ještě víc přidávají na důrazů. Pro oba to bude zásadní zlom. Pro vítěze, i pro poraženého.

Vy jste koneckonců měl také možnost bojovat s Kinclem. Utkal jste se s ním v roce 2010 a porazil ho na body. Jak na to vzpomínáte?

Pozitivně, protože jsem vyhrál. (smích) Bylo to vítězství relativně s přehledem. Tenkrát ale Patrik rozhodně nebyl na úrovni, na jaké je dnes. Nejde to srovnávat. Můžu ale říct, že už tehdy to byl mladý talent, a když se přiznám, tak z celé pyramidy to byl soupeř, kterého jsem nejmíň chtěl do zápasu. Nakonec jsme spolu šli hned první duel a celkem takticky jsem si to pohlídal na bodové vítězství.

Čekal jste v té době, že se Kincl dostane v kariéře tak daleko?

Věděl jsem to. Už tenkrát to byl jeden z největších talentů v České republice. Bývalý judista. Skvělý grappler, který přemýšlel o tréninku a nebál se zápasit s velkými jmeny. Věděl jsem, že pokud u MMA zůstane, tak určitě dojde daleko.

Zpět k zápasu Vémoly s Kinclem. K odvetě dojde v O2 areně, kde bude 20 tisíc lidí. Je to pro vás jako pro trenéra velký rozdíl nastupovat v takhle velké hale?

Rozhodně. Už třeba během nástupu, kde člověk prochází davem, který skanduje a povzbuzuje, je to značný rozdíl. Zážitek, na který člověk jen tak nezapomíná a vryje se mu pod kůži. Takové momenty si v sobě nese do smrti.

Nemůže se na Vémolovi podepsat i to, že bude do klece nastupovat už jako první (titulový vyzyvatel), na což v kariéře není tolik zvyklý?

Nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv. Mám k tomu jednu vtipnou historku. Od doby, kdy se před potenciálním zápasem Vémoly s Krištofičem řešilo, že by Karlos měl nastupovat do modrého rohu, a ne do červeného, tak se přiznám, že jsem se do té doby na každém turnaji ptal, jestli jako první nastupuje modrý, nebo červený. Do té doby to byla pro mě nepodstatná věc, kterou jsem neřešil. (smích) Teď už si pamatuji, že modrý roh jde jako první.

Z hlediska sázkových kanceláří je duel naprosto vyrovnaný, oba mají stejný kurz a favorit tedy není žádný. Vidíte to stejně, nebo je favoritem spíš Kincl, který je v roli šampiona?

Vždycky věřím ve své svěřence, favorizuji Karlose. Patrika rozhodně respektuji, je to skvělý bojovník a určitě má zbraně, kterými může Vémolu porazit. Karlosovi ale věřím. Věřím, že je lepší, dominantnější ve svých věcech a zvítězí.

A z hlediska kurzů?

Často je veřejné mínění hodně ovlivněné diskuzemi, názory odborné veřejnosti a podobně. Můžu třeba za příklad dát Karlosův zápas s Václavem Mikuláškem (Vémola vyhrál za 125 vteřin). Říkal jsem, že největší Vaškovo vítězství bylo to, že dokázal část lidí přesvědčit, že v tom zápase má šanci na vítězství. Veřejnost se dost často nechá věcmi kolem ovlivnit a nemusí to vždy odpovídat realitě.