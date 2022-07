Když organizace Oktagon MMA informovala o tom, že Vémola dostane po jediném duelu v polotěžké váze šanci zabojovat o titul, vyrojily se na internetu názory frustrovaných lidí. „Jestli někdo má pocit, že si to nezasloužím, tak ať mi řeknou jméno, kdo si ten titulový zápas zaslouží víc než já," vysvětluje Terminátor, který je za šanci nesmírně rád. Vémola se v rozhovoru pro Sport.cz vyjádřil i o tom, jaké budou další plány pro nadcházející měsíce letošního roku nebo jak vypadaly bezprostřední chvíle po soupeřově odvážné výzvě k vzájemnému měření sil.

Na internetu se nejprve objevila Iličova výzva, načež pár dnů poté byl zápas oficiálně oznámen. Jak dlouho trvalo, než se zápas dojednal?

To je otázka spíš pro Ondru Novotného (promotér), jak dlouho mu to trvalo domluvit nebo jaká s ním byla komunikace. Já jsem mu jenom napsal zprávu, že pokud mi dají na Štvanici titulový zápas, tak mi vůbec nemusí posílat jméno soupeře, a jestli do toho půjdu nebo ne. Jenom ať mi pošle jméno soupeře, ať se na něj připravím. Byl jsem pro kohokoliv, bylo mi to úplně jedno. Ondřej poslal Jokera, říkám: oukej. Poslal by někoho jiného, také bych také řekl: oukej. V momentě, kdy je to titulový zápas, tak se o soupeři nebudu vůbec bavit. Šampion si soupeře nevybírá.

Původně byl ve hře Xavier, který se k zápasu moc neměl. Pakliže by nepřišel Ilič, kdo jiný by připadal v úvahu?

To je otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Tohle ví OKTAGON.

Jak byste Xaviera s Iličem porovnal? Oba jsou to skvělí postojáři.

Přesně tak, oba jsou v postoji excelentní s tím rozdílem, že Ilič je levák. Každopádně na oba by byla příprava úplně jiná. Xavier zas vyniká tím, že je těžší a je o něco lepší na zemi. Přípravy jsou ale vesměs podobné v tom, že si musím dávat pozor na jejich postoj a na to, že Ilič vyniká z levé strany.

Co říkáte tomu, že mnozí neustále diskutují o tom, že po prvním duelu v polotěžké váze jdete hned o titul?

To je furt dokola. Jestli někdo má pocit, že si to nezasloužím, tak ať mi řeknou jméno, kdo si ten titulový zápas zaslouží víc než já. Už jen kvůli tomu, kolik jsem toho pro české MMA udělal. Jediný, u koho si myslím, že si ten zápas zaslouží víc než já, tak je Xavier. On ale zápasit nechce, tak co mám dělat? Navíc bych znovu připomenul to, že první zápas Patrika Kincla v organizaci OKTAGON MMA byl titulový. A ten byl poté, co prohrál o váhu níž, v 77-ce. Prohrál a dostal titulový zápas. Já za poslední tři čtyři roky prohrál pouze s Attilou, předtím jsem měl jedenáct výher v řadě. Teď mám dalších šest vítězství. Jestli někdo chce tvrdit, že si nezasloužím titulový zápas, tak to je na promotérech. Já jsem ale rád, že mi tu šanci dali.

Vyjádření Patrika Kincla "Od člověka, který na naší scéně řeší váhu nejvíc, je to fakt k smíchu. Tak strašně se snaží zakecávat to uhýbání, že už mu to žerou jen hlupáci. Sám chtěl přece jít hned po návratu 84-ku s Pirátem. Když je ale Viktor Pešta pryč, tak je to zase 93-ka. Na Piráta vyřvával, že je to falešný šampion, tak co bude on teď v 93-ce?"

Jaké jsou plány po případném zisku titulu v polotěžké váze? Budete si chtít vzít i titul ve střední váze?

Je to jenom otázka času, kdy si dojdu pro titul ve střední váze, protože o něj budou bojovat dva frajeři, které jsem porazil.

Takže ideální by bylo se stát dvojnásobným šampionem?

Přesně tak. Mým plánem je mít oba pásy přes rameno, možná tam jsou i trochu větší plány. Řekl bych jen to, aby si lidé počkali na můj pozápasový rozhovor s Ondrou Novotným.

Chyběly vám takedowny? Terminátor je zpět! Karlos Vémola nedal Pasternakovi šanciVideo : Oktagon TV

Jak vůbec vidíte titulový duel Patrika Kincla proti Alexi Lohorému. Komu budete přát?

Ve finále by mi to mohlo být jedno, ale já jsem takový vlastenec. Vždycky přeju Čechům, i když je mám nebo nemám rád. Chci, aby české MMA šlo nahoru, abychom ukazovali, že i u nás to umíme na světové úrovni. Když by pás zůstal u Kincla, byl bych rád, já si to od něj vezmu v prosinci. Oba frajery jsem v minulosti jednoznačně porazil, takže je úplně jedno, proti komu nastoupím. Je mi to srdečně jedno.

Během dvou měsíců se bude jednat o třetí zápas. Dá se po Štvanici očekávat třeba 2-3 měsíční pauza od zápasení?

Delší pauza, než jsem měl teď, tak asi bude. Já chci ale být součástí té obrovské invaze Oktagonu do Německa. Pokud mají v říjnu v Německu další turnaj, tak rozhodně chci být u toho.

Jak to vypadá s operací, o které jste nedávno mluvil? Opravdu ji po zápase na Štvanici podstoupíte?

Začneme to řešit a prohlížet až po zápase. První je duel, pak ruka. Po zápase budu moudřejší.

A nějaké další plány po Štvanici?

Chystám se oženit, budu si brát Slovenku, to je zatím moje největší šelma v mé sbírce.

Co následující rok? Je reálné, že byste se mohl znovu utkat s Attilou Véghem?

Já jsem připraven. Je to na Ondrovi a Attilovi, aby to dotáhli. Já na to čekám několik let a už se tím nehodlám nějak zdržovat, jedu si svojí cestu. Sbírám tituly, sbírám vítězství, podstupuji velké výzvy, zápasím v O2 areně, v Německu, zkusil jsem box. Zápasil jsem, budu zápasit a budu makat. Dokazuji, že v Oktagonu je jen jeden král.

Zápas by dával smysl i v tom, že byste se spolu mohli znovu utkat v polotěžké váze, ve které teď jdete o titul.